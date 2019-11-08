Jovem briga com a avó, dá soco em janela e morre de hemorragia em Ibiraçu
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe seguiu para o Hospital de Ibiraçu. No local, o médico de plantão disse aos militares que o paciente deu entrada perdendo muito sangue e com um corte profundo na região do braço direito.
A avó da vítima contou aos policiais que teve uma discussão com o neto. No calor do momento, o jovem deu dois socos em uma janela de vidro e feriu o braço. Ela pediu socorro a um vizinho, que levou o rapaz de carro até o hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Procurada para responder se o caso será investigado, a Polícia Civil não respondeu até a publicação desta reportagem.
CASO SEMELHANTE EM LINHARES
Em agosto, um jovem de 28 anos também morreu após dar um soco em uma janela de vidro, ferir o braço e ter uma hemorragia, no bairro Planalto, em Linhares, Região Norte do Estado. Na ocasião, um familiar contou aos policiais que estava em casa, dormindo, quando por volta de 1h30 o jovem chegou transtornado e começou a quebrar tudo o que encontrava pela residência.