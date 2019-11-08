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Tragédia

Jovem briga com a avó, dá soco em janela e morre de hemorragia em Ibiraçu

Segundo a PM, vítima foi levada a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 13:37

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 13:37

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Jovem briga com a avó, dá soco em janela e morre de hemorragia em Ibiraçu
Um momento de discussão em família acabou em tragédia em Ibiraçu, Região Norte do Estado. Um jovem de 18 anos discutiu com a avó, socou uma janela de vidro, cortou o braço, teve uma hemorragia e morreu. O caso aconteceu na última quarta-feira (06), no bairro Elias Bragato.

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Jovem dá soco em vidro, fere o braço e morre após hemorragia

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe seguiu para o Hospital de Ibiraçu. No local, o médico de plantão disse aos militares que o paciente deu entrada perdendo muito sangue e com um corte profundo na região do braço direito.
A avó da vítima contou aos policiais que teve uma discussão com o neto. No calor do momento, o jovem deu dois socos em uma janela de vidro e feriu o braço. Ela pediu socorro a um vizinho, que levou o rapaz de carro até o hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Procurada para responder se o caso será investigado, a Polícia Civil não respondeu até a publicação desta reportagem.

CASO SEMELHANTE EM LINHARES

Em agosto, um jovem de 28 anos também morreu após dar um soco em uma janela de vidro, ferir o braço e ter uma hemorragia, no bairro Planalto, em Linhares, Região Norte do Estado. Na ocasião, um familiar contou aos policiais que estava em casa, dormindo, quando por volta de 1h30 o jovem chegou transtornado e começou a quebrar tudo o que encontrava pela residência.

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