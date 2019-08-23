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Linhares

Jovem dá soco em vidro, fere o braço e morre após hemorragia

De acordo com a PM, a vítima chegou transtornada em casa e tentou destruir tudo que via pela frente

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 08:10
Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um jovem de 28 anos morreu após dar um soco em uma janela de vidro, ferir o braço direito e ter uma hemorragia, no bairro Planalto, em Linhares, Região Norte do Estado. A fatalidade aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23).
Segundo informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já estava no local e confirmou a morte da vítima. Um familiar contou aos policiais que estava em casa, dormindo, quando por volta de 1h30 o jovem chegou transtornado e começou a quebrar tudo o que encontrava pela residência.
Ele contou à polícia que presenciou quando a vítima deu um soco contra uma janela de vidro e se feriu no braço direito, atingindo uma artéria.
BOMBEIROS
Imediatamente, os bombeiros foram chamados pela família, mas ao chegarem na casa já constaram a morte do rapaz. Um perito da Polícia Civil confirmou que o corte no braço da vítima provocou uma hemorragia e causou a morte da vítima.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar pelo exame cadavérico. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como acidente com vítima fatal.

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