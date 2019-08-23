Jovem dá soco em vidro, fere o braço e morre após hemorragia

Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, Região Norte do Estado. A fatalidade aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23). Um jovem de 28 anos morreu após dar um soco em uma janela de vidro, ferir o braço direito e ter uma hemorragia, no bairro Planalto, em, Região Norte do Estado. A fatalidade aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23).

Segundo informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já estava no local e confirmou a morte da vítima. Um familiar contou aos policiais que estava em casa, dormindo, quando por volta de 1h30 o jovem chegou transtornado e começou a quebrar tudo o que encontrava pela residência.

Ele contou à polícia que presenciou quando a vítima deu um soco contra uma janela de vidro e se feriu no braço direito, atingindo uma artéria.

BOMBEIROS

Imediatamente, os bombeiros foram chamados pela família, mas ao chegarem na casa já constaram a morte do rapaz. Um perito da Polícia Civil confirmou que o corte no braço da vítima provocou uma hemorragia e causou a morte da vítima.