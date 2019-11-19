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Violência

Mulher é vítima de bala perdida durante tiroteio em Pinheiros

Polícia Civil acredita que os tiros têm relação com a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 14:12

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 14:12

Delegacia de Pinheiros, onde o crime será investigado Crédito: Prefeitura de Pinheiros
Uma mulher de 48 anos foi vítima de bala perdida durante um tiroteio, na cidade de Pinheiros, no Norte do Estado. O caso aconteceu durante a noite desta segunda-feira (18) no bairro Nova Jerusalém. A vítima foi socorrida e passa bem.

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Segundo a PM, militares faziam o patrulhamento no município de Nova Venécia quando foram acionados para dar apoio a uma ocorrência em um bairro, no município vizinho. A equipe foi até o hospital da cidade para obter informações sobre possíveis vítimas e foi informada que uma mulher havia sido baleada.
À polícia, a mulher revelou que estava retornando da igreja e, quando estava próxima ao bairro, começou um tiroteio. Ela disse que sentiu uma fisgada na perna direita e notou que havia sido baleada. Desesperada, gritou por socorro. Moradores levaram a vítima para um hospital da cidade e, logo após, ela foi transferida para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Após conseguir as informações no hospital, a PM foi até o bairro Nova Jerusalém, mas lá nenhum morador quis falar sobre o assunto.
A Polícia Civil acredita que o tiroteio possa ter sido ocasionado pela disputa pelo tráfico de drogas na região. O caso segue sob investigação e, até o momento, ninguém foi preso.
A polícia conta com a ajuda da população e qualquer informação pode ser passada ao Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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