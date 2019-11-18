Assaltante leva surra após atirar contra comerciante em Jaguaré

Um jovem, suspeito de cometer um assalto e atirar contra um comerciante, em Jaguaré , no Norte do Estado, por pouco não morreu linchado por moradores. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (18), próximo ao Fórum da Cidade.

Segundo a Polícia Militar, a revolta popular ocorreu após uma tentativa de latrocínio. O jovem, de 19 anos, foi detido por populares, que revoltados, passaram a desferir socos e chutes contra ele. O comerciante atingido pelo disparo foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morrer.

Um vídeo (veja acima) mostra o rapaz apanhando da população. Apesar do espancamento, o rapaz sobreviveu. Um comparsa que estava com ele conseguiu escapar. A Polícia Militar está realizando buscas para tentar localizar o outro suspeito.