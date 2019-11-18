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Norte do ES

Assaltante leva surra após atirar contra comerciante em Jaguaré

Ele foi detido por populares e, apesar das agressões, conseguiu sobreviver. Comparsa está sendo procurado pela PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 14:00

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 14:00

Um jovem, suspeito de cometer um assalto e atirar contra um comerciante, em Jaguaré, no Norte do Estado, por pouco não morreu linchado por moradores. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (18), próximo ao Fórum da Cidade.
Segundo a Polícia Militar, a revolta popular ocorreu após uma tentativa de latrocínio. O jovem, de 19 anos, foi detido por populares, que revoltados, passaram a desferir socos e chutes contra ele. O comerciante atingido pelo disparo foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morrer.
Um vídeo (veja acima) mostra o rapaz apanhando da população. Apesar do espancamento, o rapaz sobreviveu. Um comparsa que estava com ele conseguiu escapar. A Polícia Militar está realizando buscas para tentar localizar o outro suspeito.
Ainda de acordo com a PM de Jaguaré, o jovem possui várias passagens por outros crimes. Ele revelou que praticou o assalto por que está devendo R$ 3 mil na boca de fumo e que, se não pagasse, seria morto. O detido foi encaminhado para a delegacia de São Mateus.

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