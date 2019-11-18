Assaltante leva surra após atirar contra comerciante em Jaguaré

Segundo a Polícia Militar, a revolta popular ocorreu após uma tentativa de latrocínio. O jovem, de 19 anos, foi detido por populares, que revoltados, passaram a desferir socos e chutes contra ele. O comerciante atingido pelo disparo foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morrer.
Um vídeo (veja acima) mostra o rapaz apanhando da população. Apesar do espancamento, o rapaz sobreviveu. Um comparsa que estava com ele conseguiu escapar. A Polícia Militar está realizando buscas para tentar localizar o outro suspeito.
Ainda de acordo com a PM de Jaguaré, o jovem possui várias passagens por outros crimes. Ele revelou que praticou o assalto por que está devendo R$ 3 mil na boca de fumo e que, se não pagasse, seria morto. O detido foi encaminhado para a delegacia de São Mateus.