Mecânico morre após cliente agredi-lo e médico liberá-lo para casa, diz família

Pancas, No Noroeste do Estado: Vanderlei era conhecido na cidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Dono de uma oficina mecânica há mais de 30 anos em Pancas , Vanderlei Rodrigues de Freitas, de 61 anos, morreu neste domingo (17), um dia após ser agredido por um cliente.

O consumidor havia comprado as peças para o conserto do carro pela internet, mas o mecânico avisou que os itens não eram compatíveis com o modelo. O homem, ainda não identificado pela polícia, não aceitou o diagnóstico e agrediu o empresário, de acordo com parentes.

Ferido na cabeça e no rosto, Vanderlei ficou desarcodado por vários minutos, segundo a sobrinha dele, que não quis se identificar. Ele foi levado por uma ambulância do município até o Pronto Atendimento (PA), mas a família afirma que o médico do plantão mandou o idoso para casa, alegando que na unidade de saúde não havia raio-X nem equipamentos necessários para avaliar se houve alguma lesão. Ela acredita que ocorreu negligência médica.

Ele estava realmente muito nervoso, pedia para ir embora. Mas em nenhum momento se recusou a ser avaliado pelo médico, explica uma pessoa próxima a família que presenciou o socorro à vítima e preferiu manter o anonimato.

"Nenhum encaminhamento foi entregue. Temos a ligação de uma enfermeira falando que ele deveria estar às 6h30 [desta segunda-feira, 18] em Colatina. A filha dele e o genro entraram no atendimento médico com ele. Ele não se recusou. Mas estava muito nervoso, aparentemente transtornado. Talvez a pancada que levou na cabeça deixou ele nessa situação", disse a amiga da família que o acompanhou durante a ida à unidade de saúde.

A BRIGA

Segundo familiares, o agressor deixou o veículo na oficina há alguns dias. Após avaliar as peças, Vanderlei disse para o consumidor que não era possível realizar o serviço. Houve um impasse. Ele ficou esperando o rapaz decidir o que faria com as peças que não eram compatíveis, explica a amiga da família que chegou ao local da confusão minutos após a agressão.

Segundo a testemunha, o consumidor chegou na quinta-feira (14) no local, reclamando da demora do mecânico em reparar o automóvel. A ex-esposa de Vanderlei, que tem um bar em cima da oficina, disse para o cliente para chamar um guincho e levar o carro para outro lugar.

No sábado, o cliente, de acordo com essa amiga da família, voltou à oficina bastante nervoso e começou a discutir com o mecânico. O homem foi para cima dele. Ainda não sabemos o que foi deferido no rosto dele. Pela gravidade dos ferimentos, acreditamos que não foi apenas um soco.

VÍTIMA NÃO SABIA DIZER O QUE HOMEM USOU PARA AGREDI-LO

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A sobrinha de Vanderlei conta que o tio, após a agressão, não se lembrava bem o que aconteceu. Depois que ele dormiu, ele lembrou da briga. Mas não sabia dizer o que foi usado para feri-lo.

Ela ainda conta que até a manhã deste domingo, ele estava bem. A ex-mulher dele, que mora no mesmo quintal e mantinha uma amizade com meu tio, foi lá no quarto dele por volta das 7 horas e viu que ele ainda estava dormindo. Ela decidiu deixá-lo descansar um pouco e quando voltou percebeu que ele não estava mais respirando e que havia sangue na cama. Acho que ele teve traumatismo e sem uma avaliação do seu estado de saúde acabou morrendo.

POLÍCIA É CHAMADA

Após a família encontrar Vanderlei morto, a Polícia Militar foi acionada. Eles fizeram várias perguntas, avaliaram o local da briga e acharam peças suspeitas que possam ter sido usadas na agressão, diz a sobrinha.

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Segundo ela, o corpo do tio foi levado para Serviço Médico Legal de Colatina e deve ser liberado na manhã desta segunda-feira.

No dia da agressão, não conseguimos registrar boletim de ocorrência porque não existe plantão da Delegacia de Pancas no final de semana. A informação passada por ela é diferente do que estava escrito no Boletim Unificado da PM que alega que a vítima se recusou a ir a delegacia prestar queixa.

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