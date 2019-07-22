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Afogamento

Homem morre afogado após mergulhar em represa de Pancas

Corpo de Crispiniano da Conceição, de 34 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (22)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 jul 2019 às 14:42

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 14:42

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem que estava no Espírito Santo fazendo testes para trabalhar em uma propriedade rural morreu afogado neste domingo (21) após mergulhar em uma represa da cidade de Pancas, na Região Noroeste. Natural da Bahia e identificado inicialmente como Crispiniano da Conceição, de 34 anos, o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (22) por uma equipe de mergulhadores.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele estava reunido com amigos, em uma pequena comemoração no Córrego Pedra Bonita, localizado no distrito de Lajinha. No final da tarde, após ingerirem bebida alcoólica, eles resolveram nadar na represa da propriedade. Em seguida, Crispiniano teria se afastado e desaparecido, repentinamente, na água.
Devido à profundidade estimada entre cinco e seis metros, as pessoas que estavam no local não tentaram mergulhar para encontrá-lo, mas acionaram a Polícia Militar e os bombeiros, que tentaram encontrar a vítima em uma busca superficial. Nesta manhã, uma equipe de mergulhadores enviado pelo Ciodes Metropolitano encontrou o corpo de Crispiniano.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e que o caso foi registrado, inicialmente, como afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde será identificado e passará por um exame cadavérico que apontará a causa da morte.

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