Idoso é nocauteado e morre após supostamente recusar atendimento; família contesta

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) para ser feito o exame cadavérico Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Um homem identificado como Vanderlei Rodrigues de Freitas, de 61 anos, foi encontrado morto neste domingo (17), dentro da casa onde morava na cidade de Pancas , no Noroeste do Estado. No sábado (16), a vítima foi levada para um hospital desacordada após ser nocauteada em uma briga.

Familiares contaram à polícia que encontraram Vanderlei já sem vida em cima da cama. Ele estava com hematomas na região do rosto por conta da confusão registrada no dia anterior.

Segundo a Polícia Militar, Vanderlei levou um soco e caiu no chão já desacordado. Ele foi socorrido e levado para o hospital, de acordo com a PM, mas não quis permanecer na unidade.

O corpo foi periciado e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.

FAMÍLIA CONTESTA VERSÃO

A família de Vanderlei, em contato com a reportagem, disse que ele não recusou atendimento médico, conforme consta no boletim de ocorrência feito pela polícia. Segundo os parentes, o idoso, que era dono de uma oficina, foi ao pronto atendimento da cidade, mas foi liberado pela equipe médica porque no local não havia raio-X. Uma sobrinha da vítima conta que o médico do plantão não medicou nem examinou o empreendedor e o orientou a ir até o hospital de Colatina, nesta segunda-feira (17) para fazer os exames.