Home
>
Cotidiano
>
Aluna interrompe ioga para impedir furto em Vitória: 'Zen, até mexer na minha bike'

Aluna interrompe ioga para impedir furto em Vitória: 'Zen, até mexer na minha bike'

Gravação na Praia da Guarderia, que mostra a estudante de medicina Luanna Almeida, de 23 anos, deixando a aula e retornando após impedir o crime, ultrapassou 9 milhões de visualizações

Breno Alexandre

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:17

Uma jovem participava de uma aula de ioga na Praia da Guarderia, quando percebeu a tentativa de furto da bicicleta elétrica

A atitude de uma estudante de medicina durante uma aula de ioga na Praia da Guarderia, em Vitória, no último domingo (1º), foi parar na internet e o vídeo viralizou. Luanna Almeida, de 23 anos, estava gravando a prática quando, em certo momento, precisou sair às pressas para impedir uma tentativa de furto de sua bicicleta, que estava presa com o cadeado na grade de uma quadra a cerca de 10 metros do local. "Zen, até mexer na minha bike", brincou a jovem ao postar a gravação.

Recomendado para você

GVBus afirma que, enquanto a situação não é normalizada, os usuários do Sistema Transcol podem realizar a recarga do CartãoGV presencialmente; confira os locais

CartãoGV: sistema de recarga online apresenta instabilidade; veja o que fazer

Gravação na Praia da Guarderia, que mostra a estudante de medicina Luanna Almeida, de 23 anos, deixando a aula e retornando após impedir o crime, ultrapassou 9 milhões de visualizações

Aluna interrompe ioga para impedir furto em Vitória: 'Zen, até mexer na minha bike'

A cidade teve o maior volume de chuva no Espírito Santo em 24 horas, segundo último levantamento do Cemaden

Morador registra queda de raio em Muniz Freire; veja vídeo

Luanna contou à reportagem de A Gazeta que chegou ao gramado da Praia da Guarderia por volta das 5h e iniciou a aula de ioga — prática que trabalha o corpo e a mente de forma integrada, ajudando a controlar o estresse, ansiedade e dores no corpo. Durante um dos exercícios, já por volta das 6h30, ela percebeu a tentativa de furto da bicicleta quando houve a necessidade de olhar para trás.

Eu estava muito anestesiada porque a aula de ioga relaxa. Quando vi ele (suspeito) tentando furtar minha bicicleta, só consegui pensar em tentar impedir. Ele estava com um alicate cortando o cadeado, até que eu o empurrei e ele saiu correndo. Foi tudo muito rápido, eu consegui correr antes de precisar de ajuda. Se eu demorasse mais 10 segundos, ele teria levado

Luanna Almeida

Estudante de medicina

A gravação de Luanna registrou o momento em que ela percebeu a ação do suspeito, agiu e voltou para finalizar a aula. A estudante de medicina publicou o vídeo nas redes sociais e o conteúdo viralizou, acumulando mais de nove milhões de visualizações em apenas dois dias.

Luanna disse que pessoas que presenciaram a cena correram atrás do homem que cometeu o crime, mas ele conseguiu fugir. Após o ocorrido, a jovem deixou a bicicleta em um local próximo ao evento e voltou para terminar a aula.

Sensação de insegurança

Natural de Alto Caparaó, em Minas Gerais, Luanna mora em Vitória há cinco anos. Ela ganhou a bicicleta há pouco mais de um mês, em dezembro de 2025, para poder ir para a faculdade. A jovem disse que nunca havia sofrido nenhuma tentativa de assalto ou furto na Capital.

“Enquanto eu estava no evento de ioga, consegui lidar bem com a situação. Por estar com mais pessoas, me senti segura. Mas quando cheguei em casa, fiquei muito assustada. Sempre achei Vitória uma cidade segura. Meu namorado mora no Rio de Janeiro e eu comparo muito com aqui. Mas agora fico com medo de andar na rua, de sair com a bicicleta ou mexer no celular, coisas que eu não tinha antes”, desabafou.

Cadeado de bicicleta ficou destruído após tentativa de furto na Praia da Guarderia
Cadeado de bicicleta ficou destruído após tentativa de furto na Praia da Guarderia Crédito: Luanna Almeida

A tentativa de furto da estudante é mais uma das que acontecem diariamente no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), somente em janeiro deste ano foram registrados 237 casos de furto ou roubo de bicicletas. Em todo o ano de 2025, a Sesp contabilizou 2.964 casos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

bicicleta Furto

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais