Aluna interrompe ioga para impedir furto em Vitória: 'Zen, até mexer na minha bike'

Gravação na Praia da Guarderia, que mostra a estudante de medicina Luanna Almeida, de 23 anos, deixando a aula e retornando após impedir o crime, ultrapassou 9 milhões de visualizações

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:17

A atitude de uma estudante de medicina durante uma aula de ioga na Praia da Guarderia, em Vitória, no último domingo (1º), foi parar na internet e o vídeo viralizou. Luanna Almeida, de 23 anos, estava gravando a prática quando, em certo momento, precisou sair às pressas para impedir uma tentativa de furto de sua bicicleta, que estava presa com o cadeado na grade de uma quadra a cerca de 10 metros do local. "Zen, até mexer na minha bike", brincou a jovem ao postar a gravação.

Luanna contou à reportagem de A Gazeta que chegou ao gramado da Praia da Guarderia por volta das 5h e iniciou a aula de ioga — prática que trabalha o corpo e a mente de forma integrada, ajudando a controlar o estresse, ansiedade e dores no corpo. Durante um dos exercícios, já por volta das 6h30, ela percebeu a tentativa de furto da bicicleta quando houve a necessidade de olhar para trás.

Eu estava muito anestesiada porque a aula de ioga relaxa. Quando vi ele (suspeito) tentando furtar minha bicicleta, só consegui pensar em tentar impedir. Ele estava com um alicate cortando o cadeado, até que eu o empurrei e ele saiu correndo. Foi tudo muito rápido, eu consegui correr antes de precisar de ajuda. Se eu demorasse mais 10 segundos, ele teria levado Luanna Almeida Estudante de medicina

A gravação de Luanna registrou o momento em que ela percebeu a ação do suspeito, agiu e voltou para finalizar a aula. A estudante de medicina publicou o vídeo nas redes sociais e o conteúdo viralizou, acumulando mais de nove milhões de visualizações em apenas dois dias.

Luanna disse que pessoas que presenciaram a cena correram atrás do homem que cometeu o crime, mas ele conseguiu fugir. Após o ocorrido, a jovem deixou a bicicleta em um local próximo ao evento e voltou para terminar a aula.

Sensação de insegurança

Natural de Alto Caparaó, em Minas Gerais, Luanna mora em Vitória há cinco anos. Ela ganhou a bicicleta há pouco mais de um mês, em dezembro de 2025, para poder ir para a faculdade. A jovem disse que nunca havia sofrido nenhuma tentativa de assalto ou furto na Capital.

“Enquanto eu estava no evento de ioga, consegui lidar bem com a situação. Por estar com mais pessoas, me senti segura. Mas quando cheguei em casa, fiquei muito assustada. Sempre achei Vitória uma cidade segura. Meu namorado mora no Rio de Janeiro e eu comparo muito com aqui. Mas agora fico com medo de andar na rua, de sair com a bicicleta ou mexer no celular, coisas que eu não tinha antes”, desabafou.

Cadeado de bicicleta ficou destruído após tentativa de furto na Praia da Guarderia Crédito: Luanna Almeida

A tentativa de furto da estudante é mais uma das que acontecem diariamente no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), somente em janeiro deste ano foram registrados 237 casos de furto ou roubo de bicicletas. Em todo o ano de 2025, a Sesp contabilizou 2.964 casos.

