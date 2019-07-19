Prefeitura de Pancas gasta R$ 106 mil em novo carro para gabinete

Prefeitura de Pancas compra sedã 2.0 por R$ 106 mil para servir ao gabinete Crédito: Divulgação

Pancas gastou R$ 106 mil para adquirir um novo carro para o gabinete do prefeito Sidiclei Giles de Andrade (PDT). O gasto faz parte da renovação da frota de veículos do município. O automóvel anterior foi comprado há pouco mais de cinco anos, em março de 2014, pelo valor de R$ 75 mil – fato que irritou moradores da cidade na época. A Prefeitura degastou R$ 106 mil para adquirir um novo carro para o gabinete do prefeito Sidiclei Giles de Andrade (PDT). O gasto faz parte da renovação da frota de veículos do município. O automóvel anterior foi comprado há pouco mais de cinco anos, em março de 2014, pelo valor de R$ 75 mil – fato que irritou moradores da cidade na época.

O novo carro tem câmbio automático CVT com sete marchas, direção elétrica progressiva, bancos de couro, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, sistema smart stop e acendimento automático de faróis. Além de central multimídia com TV, GPS, DVD e câmera de ré. O motor é 2.0 e a potência, de 153 cavalos.

De acordo com o município, o sedã proporcionará mais segurança para o próprio prefeito e para os demais servidores que precisarem utilizá-lo para cumprir agendas e atrair recursos para a cidade.

A troca teria sido necessária porque o veículo antecessor, com 216.384 km rodados, apresentava desgaste natural e vinha exigindo manutenções frequentes.

A Prefeitura de Pancas também disse que o carro anterior havia sido avariado por tiros de assaltantes, durante o final da gestão municipal passada, quando foi roubado, utilizado e depois abandonado na região da cidade de Cuparaque (MG). A troca do veículo do gabinete também teria acontecido após a renovação dos veículos que ficam a serviço da população.