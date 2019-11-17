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Alto Rio Novo

Adolescente de 16 anos é morta esfaqueada no interior do ES

Segundo a polícia, a vítima estava parcialmente sem roupas. A suspeita é de que ela também tenha sido estuprada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 17:41

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 17:41

Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado: crime chocou a cidade Crédito: Arquivo/GZ
Um crime cruel e brutal foi registrado na manhã deste sábado (16), na zona Rural do município de Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado. Uma adolescente de apenas 16 anos foi encontrada morta em uma estrada de chão na comunidade de Córrego Desengano.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 8h52 logo após moradores encontrarem o corpo na estrada. Segundo militares, a vítima foi esfaqueada e estava apenas com as partes de cima das roupas. A perícia apura se houve estupro. 
Familiares da vítima foram até o local e identificaram o corpo. O nome da jovem, porém, não foi identificado pela polícia. De acordo com a PM, a família disse que viu a adolescente pela última vez às 2 horas da madrugada de sábado . Ela é moradora da região.
O corpo foi periciado e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso será investigado pela Polícia Civil do município. 

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