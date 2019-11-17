Adolescente de 16 anos é morta esfaqueada no interior do ES

Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado: crime chocou a cidade Crédito: Arquivo/GZ

Um crime cruel e brutal foi registrado na manhã deste sábado (16), na zona Rural do município de Alto Rio Novo , no Noroeste do Estado. Uma adolescente de apenas 16 anos foi encontrada morta em uma estrada de chão na comunidade de Córrego Desengano.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 8h52 logo após moradores encontrarem o corpo na estrada. Segundo militares, a vítima foi esfaqueada e estava apenas com as partes de cima das roupas. A perícia apura se houve estupro.

Familiares da vítima foram até o local e identificaram o corpo. O nome da jovem, porém, não foi identificado pela polícia. De acordo com a PM, a família disse que viu a adolescente pela última vez às 2 horas da madrugada de sábado . Ela é moradora da região.