A piada sobre Melania que reacendeu briga entre comediante Jimmy Kimmel e Trump

Jimmy Kimmel recebeu uma enxurrada de críticas da Casa Branca por causa da piada Crédito: Randy Holmes/Disney via Getty Images

Uma piada feita pelo apresentador de TV americano Jimmy Kimmel com a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi criticada pelo presidente Donald Trump, que pediu a demissão do comediante da emissora ABC.

"Nossa primeira-dama, Melania, está aqui. Olhem para Melania, tão linda. Sra. Trump, você tem um brilho de futura viúva", disse Kimmel durante o programa da quinta-feira da semana passada (23/04).

Três dias depois do quadro de Kimmel, um atirador abriu fogo no jantar dos correspondentes da Casa Branca , em Washington, evento ao qual Trump compareceu acompanhado de Melania. As autoridades afirmaram que o ataque pode ter tido como alvo integrantes do governo Trump.

O vídeo da piada voltou a circular esta semana — após o tiroteio no sábado (25/04).

A primeira-dama descreveu um quadro de Kimmel como "odioso e violento". O presidente americano, Donald Trump, pediu à emissora ABC que demita o comediante

Kimmel defendeu sua piada nesta semana. O comediante disse que a piada original — feita antes do tiroteio em Washington — era uma "brincadeira leve" sobre a diferença de idade de 23 anos entre o presidente e sua esposa.

Ao apresentar seu primeiro monólogo no Jimmy Kimmel Live! após o tiroteio, o comediante disse que a piada era "uma brincadeira leve sobre o fato de ele [o presidente Trump] ter quase 80 anos e ela ser mais jovem do que eu".

"Não foi, de forma alguma, um incitamento ao assassinato, e eles sabem disso. Há muitos anos me manifesto veementemente contra a violência armada, em particular", acrescentou.

"Concordo que discursos de ódio e violência são algo que devemos rejeitar. Acho que um ótimo ponto de partida para diminuir isso é conversar com seu marido sobre o assunto."

Na segunda-feira (27/4), Melania escreveu em uma postagem no X que "pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar em nossas casas todas as noites para espalhar ódio".

"Seu monólogo sobre minha família não é comédia — suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política dentro da América... Quantas vezes a liderança da ABC vai tolerar o comportamento atroz de Kimmel às custas da nossa comunidade?"

Trump disse que aprecia o fato de tantas pessoas estarem "indignadas com as declarações de Kimmel", alegando que eram um "incitamento à violência", em uma postagem na sua plataforma Truth Social na segunda-feira.

"[Isto] é algo inaceitável. Jimmy Kimmel deveria ser demitido imediatamente pela Disney e pela ABC", disse.

A BBC entrou em contato com a ABC para comentar o assunto, mas não recebeu uma resposta até a publicação deste texto.

Crédito: Getty Images

Em um monólogo, Kimmel disse que a "gangue MAGA" — uma referência aos seguidores de Trump — estava tentando "ganhar pontos políticos" com o assassinato de Kirk. Seu programa voltou ao ar uma semana depois.

Após retornar ao programa, Kimmel disse que aceitava que algumas pessoas achassem que seus comentários sobre a morte de Kirk tinham sido "inoportunos ou confusos, ou talvez ambos", acrescentando: "Eu entendo por que vocês estão chateados".

No incidente mais recente, um vídeo da piada de Kimmel da semana passada gerou uma reação negativa nas redes sociais após o tiroteio, com críticos acusando o comediante de incitar a violência política. Vários usuários conservadores das redes sociais pediram que Kimmel fosse afastado do ar.

Trump e Melania foram evacuados ilesos do jantar de gala no sábado à noite, depois que um atirador abriu fogo perto de um posto de segurança no evento, realizado no hotel Washington Hilton.

Trump disse a repórteres que o jantar foi "uma experiência bastante traumática" para sua esposa. O suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi detido por agentes perto de uma escadaria que dava acesso a um salão de baile onde acontecia um jantar com a presença de centenas de jornalistas, autoridades e figuras públicas.