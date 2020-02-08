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Bandidos clonam número de capixaba e aplicam golpe por WhatsApp

Suspeito usou  contato de empresária que estava em um site de vendas para chegar até a vítima e conseguir informações

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 20:20
Golpe por WhatsApp: contatos das vítimas recebem mensagem pedindo dinheiro Crédito: Pixabay
Uma empresária de 48 anos foi alvo de golpistas após ter seu número de telefone clonado e o WhatsApp roubado na última terça-feira (04) . Os suspeitos enviaram mensagens pedindo que os contatos da capixaba realizassem o pagamento de contas para eles. A moradora da cidade de Vila Velha é mais uma das inúmeras vítimas de golpes que estão sendo aplicados pelo país.
De acordo com a empresária, tudo começou com um anúncio que colocou em um site de vendas on-line. Um homem ligou para ela se passando por funcionário da loja. Na conversa, o atendente perguntou se ela havia feito o anúncio de venda de uma mesa. Ela consentiu e foi então que o golpista disse que tinham aberto uma reclamação contra ela, pois não conseguiam entrar em contato pelo número informado no site. 

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"Eu prontamente disse que o mesmo telefone que ele estava falando comigo era o que estava no anúncio. O golpista disse que precisava encerrar a 'reclamação' através do protocolo que eu receberia via SMS. Recebi o SMS e não percebi que se tratava do código de acesso que obtemos quando instalamos o WhatsApp. Infelizmente, passei o código para o golpista que logo conseguiu clonar meu aplicativo. O infeliz pegou as minhas últimas conversas, que eram com minha irmã e a minha filha, e pediu dinheiro", lembrou a empresária.
Ela conta que a irmã, na inocência, acabou caindo no golpe, pois acreditava que estava conversando com a empresária (veja a foto da mensagem no final da matéria). Já a filha estranhou a conversa e entrou em contato com ela.
"Logo descobrimos que o meu WhatsApp tinha sido clonado. Não desejo para ninguém o que passei, foi muito chato e ainda mais a minha irmã, que perdeu mais de R$ 900. O telefone de origem do golpista era de São Paulo. Normalmente não atendo ligações de outros Estados, mas naquele dia resolvi atender"
Vítima do golpe - empresária, 48 anos
Ela afirma ainda que a maior preocupação foi o que o golpista faria com os seus contatos. Além da irmã e da filha, outros contatos e grupos que tinham os números no aplicativo receberam mensagens. "Depois disso ativei a verificação em duas etapas. Se tivesse feito isso antes, não teria passado por todo esse transtorno. A minha história fica como um alerta para as pessoas", expõe.

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O crime foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha na tarde da última terça-feira (04).
Empresária de 48 anos fui alvo de golpistas após ter seu número de telefone clonado e o WhatsApp roubado Crédito: Arquivo pessoal

AUMENTE A SEGURANÇA DO SEU WHATSAPP

Uma das ferramentas para aumentar a segurança do alicativo é ativar a notificação de segurança. Dessa forma, sempre que o código de segurança de um contato mudar, o usuário recebe uma mensagem com essa informação. Se logo após receber essa informação, o amigo fizer um pedido de empréstimo, é preciso desconfiar. Para ativar a notificação, o passo a passo é: 
  • Abra o aplicativo e vá até a aba "Configurações" (no Android) ou "Ajustes" (iOS) 
  • Escolha o item "Segurança" e ative a opção "Mostrar notificações de segurança" 
Outra boa dica é usar o sistema de segurança do próprio WhatsApp, que tem verificação em duas etapas para impedir o acesso de terceiros. Para ativar a verificação em duas etapas, é preciso seguir o passo a passo: 
  • Vá novamente na aba "Configurações" (no Android) ou "Ajustes" (iOS)
  • Escolha o item "Conta"
  • Selecione "Verificação em duas etapas" e clique em "Ativar"

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