Bandidos clonam número de capixaba e aplicam golpe por WhatsApp

Uma das ferramentas para aumentar a segurança do alicativo é ativar a notificação de segurança.

Dessa forma, sempre que o código de segurança de um contato mudar, o usuário recebe uma mensagem com essa informação. Se logo após receber essa informação, o amigo fizer um pedido de empréstimo, é preciso desconfiar.

Para ativar a notificação, o passo a passo é: