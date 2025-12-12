Familiares e amigos protestam por morte de jovem baleado pela PM em Cachoeiro

Familiares e amigos de João Gomes Costa, que morreu após ser baleado pela Polícia Militar, realizaram um protesto na tarde desta sexta-feira (12), em frente ao Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a mãe dele, Adriana Gomes, a manifestação reuniu cerca de 40 pessoas para chamar atenção das autoridades para o caso. "Foi uma injustiça o que fizeram, meu filho era inocente. Queremos justiça. Nosso protesto é pacífico", disse Adriana.