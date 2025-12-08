Home
Jovem morre após ser baleado pela PM durante perseguição em Cachoeiro

Polícia Militar afirma que João Gomes Costa, de 18 anos, fugiu de abordagem, caiu da moto e apontou uma arma para os militares antes de ser atingido.

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:44

João Gomes Costa morreu no no bairro Santa Helena
João Gomes Costa morreu no no bairro Santa Helena Crédito: Redes sociais

Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado com um tiro disparado pela Polícia Militar (PM) no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de domingo (7). Segundo a corporação, o fato aconteceu após João Gomes Costa, que estava de moto, fugir de uma abordagem e, durante uma perseguição, apontar uma arma para os militares.

A PM relatou que tudo começou quando o jovem foi visto por policiais em um posto de combustíveis, com a moto branca sem placa de identificação. Ao perceber a aproximação da viatura, João acelerou e fugiu em alta velocidade, de acordo com a corporação. Houve uma perseguição pela Linha Vermelha em direção a Santa Helena. Em uma rua do bairro, ele perdeu o controle da direção e caiu do veículo. Os agentes afirmaram que, nesse momento, o jovem sacou uma pistola calibre 9 mm, carregada com nove munições intactas. Diante da ameaça, um policial efetuou quatro disparos, e um deles atingiu o rapaz.

A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre a investigação do caso, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Arma apreendida pela Polícia Militar
Arma apreendida pela Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

A moto, sem registro, foi removida ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).


