Jovem morre após ser baleado pela PM durante perseguição em Cachoeiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:44
Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado com um tiro disparado pela Polícia Militar (PM) no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de domingo (7). Segundo a corporação, o fato aconteceu após João Gomes Costa, que estava de moto, fugir de uma abordagem e, durante uma perseguição, apontar uma arma para os militares.
A PM relatou que tudo começou quando o jovem foi visto por policiais em um posto de combustíveis, com a moto branca sem placa de identificação. Ao perceber a aproximação da viatura, João acelerou e fugiu em alta velocidade, de acordo com a corporação. Houve uma perseguição pela Linha Vermelha em direção a Santa Helena. Em uma rua do bairro, ele perdeu o controle da direção e caiu do veículo. Os agentes afirmaram que, nesse momento, o jovem sacou uma pistola calibre 9 mm, carregada com nove munições intactas. Diante da ameaça, um policial efetuou quatro disparos, e um deles atingiu o rapaz.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre a investigação do caso, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.
A moto, sem registro, foi removida ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).
