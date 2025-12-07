Violência contra a mulher

Personal trainer preso no ES gravou vídeo com ameaças a ex-companheira policial

Nas imagens, homem mostra canivete e faz ameaças de morte à mulher; ele foi preso na frente do prédio da ex em Vila Velha, por descumprir medida protetiva

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:37

O personal trainer de 34 anos preso por ameaçar e perseguir a ex-namorada policial penal fez um vídeo em que mostra uma série de objetos, como um canivete, e diz que vai levá-los para matar a mulher. Na gravação, Luã França de Carvalho, de 34 anos, menciona que vai brincar de "sessão de tortura".

"Vamos lá! Vamos brincar de sessão de tortura. Tô levando uma bica, vou levar um canivete pra te matar quando eu te encontrar. Sua cama, eu vou rasgar e vou destruir ela com esse canivete. Vamos lá! Na sala, eu vou quebrar um móvel teu todinho, entendeu? Sua garagem, eu vou estourar o cadeado e a sua maquiagem, eu vou levar", narrou o personal no vídeo.

De acordo com a Polícia Penal, o profissional foi preso em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã de sábado (6). Ele estava na frente do prédio em que a policial mora, enquanto aguardava a saída da ex para o trabalho.

Segundo o diretor de Operações da Polícia Penal, Weleson Vieira, o homem, que é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, viajou para o Espírito Santo para intimidar a mulher.

Luã França de Carvalho foi preso por perseguir e ameaçar a ex-namorada policial penal Crédito: Polícia Penal/Divulgação

Ameaças

A policial penal relatou que o personal tinha um comportamento agressivo e possessivo. Ela disse que tinha uma medida protetiva contra o homem. A mulher decidiu fazer um concurso da Polícia Penal e se mudar este ano para fugir de Carvalho.

"Você vê que ele realiza umas ameaças muito contundentes. Ele crava no vídeo dizendo quais modalidades de agressão que faria com ela. Isso é tortura, inclusive. Ele é um sujeito completamente violento. Não acredita na Justiça, porque desrespeitou a decisão judicial. Imagina só o desespero dela, como deveria ser essa relação, para ela usar o fato de fazer um concurso para se desvencilhar dele", destacou o diretor.

O diretor reforçou que a policial está bem e vai continuar trabalhando.

A polícia apreendeu com o homem o celular com os vídeos, uma foto da vítima, R$ 568,00 em espécie, uma cópia do processo judicial e a intimação das medidas protetivas vigentes.

Ainda de acordo com a polícia, o personal resistiu à prisão, agrediu verbalmente os policiais e tentou fugir. Com isso, foi necessário o uso de técnicas de imobilização para realizar a prisão.

"Ele não aceitou de imediato a abordagem policial, desacatou os policiais e estava muito transtornado. Dava para perceber que ele veio focado para tentar algo contra a vida dessa policial. Tanto que ele ignora o fato de ela ser uma policial e estar armada", acrescentou.

Carvalho foi algemado e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Penal informou que o personal foi autuado em flagrante por descumprimento da medida protetiva, ameaça, desobediência e desacato a funcionário público.

Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Com informações do g1 ES.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta