Homem é assassinado a pauladas por encapuzados em Guriri, São Mateus

Um homem de 53 anos, identificado como João Batista Neto, foi assassinado com pauladas na cabeça por encapuzados, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que, após o homicídio, os suspeitos fugiram em um carro.