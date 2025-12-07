Homem é assassinado a pauladas por encapuzados em Guriri, São Mateus
Publicado em 07/12/2025 às 12h36
Um homem de 53 anos, identificado como João Batista Neto, foi assassinado com pauladas na cabeça por encapuzados, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que, após o homicídio, os suspeitos fugiram em um carro.
O corpo de João foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML). A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.