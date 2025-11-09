Violência contra a mulher

Administradora é morta pelo companheiro na frente dos filhos na Serra

Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36 anos, foi assassinada na frente do filho de cinco anos e da filha de 19 anos, que foi ao local ajudar a mãe ao saber da briga do casal

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:23

Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36 anos, foi assassinada Crédito: Acervo familiar

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas dentro de casa, na madrugada deste domingo (9), em Residencial Jacaraípe, na Serra. A família de Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva afirmou à reportagem da TV Gazeta que o assassinato foi cometido pelo companheiro dela, um homem de 29 anos, que fugiu após o crime. A mulher trabalhava como administradora e deixa quatro filhos: uma jovem de 19 anos, duas meninas de 14 e 12 anos, e um menino de cinco anos. O filho mais novo e a filha mais velha viram a mãe ser assassinada.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta das 5h30, mas os militares não encontraram ninguém no endereço mencionado. Pouco depois, eles souberam que duas pessoas haviam sido esfaqueada e estariam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Na unidade, constataram que Rayana não resistiu. A outra vítima é um motociclista de aplicativo que interveio na briga e acabou ferido com golpes de faca.

Familiares relataram à PM que o motociclista de aplicativo foi ao local levar a filha mais velha de Rayana. A jovem pediu a corrida e foi de Vitória e até a casa da mãe após saber que o casal estava discutindo. Chegando à residência, presenciou a briga e o profissional que a levou tentou intervir, mas acabou ferido no abdômen e buscou atendimento na UPA. Já a administradora, esfaqueada na coxa direita e no peito, foi levada à unidade pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu).

Entrada da casa onde Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 33 anos, foi morta Crédito: Alberto Borém

O corpo de Rayana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e disse que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A corporação destacou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181).



