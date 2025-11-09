Home
Administradora é morta pelo companheiro na frente dos filhos na Serra

Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36 anos, foi assassinada na frente do filho de cinco anos e da filha de 19 anos, que foi ao local ajudar a mãe ao saber da briga do casal

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:23

Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 33 anos, foi assassinada
Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36 anos, foi assassinada Crédito: Acervo familiar

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas dentro de casa, na madrugada deste domingo (9), em Residencial Jacaraípe, na Serra. A família de Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva afirmou à reportagem da TV Gazeta que o assassinato foi cometido pelo companheiro dela, um homem de 29 anos, que fugiu após o crime. A mulher trabalhava como administradora e deixa quatro filhos: uma jovem de 19 anos, duas meninas de 14 e 12 anos, e um menino de cinco anos. O filho mais novo e a filha mais velha viram a mãe ser assassinada.

Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta das 5h30, mas os militares não encontraram ninguém no endereço mencionado. Pouco depois, eles souberam que duas pessoas haviam sido esfaqueada e estariam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Na unidade, constataram que Rayana não resistiu. A outra vítima é um motociclista de aplicativo que interveio na briga e acabou ferido com golpes de faca.

Familiares relataram à PM que o motociclista de aplicativo foi ao local levar a filha mais velha de Rayana. A jovem pediu a corrida e foi de Vitória e até a casa da mãe após saber que o casal estava discutindo. Chegando à residência, presenciou a briga e o profissional que a levou tentou intervir, mas acabou ferido no abdômen e buscou atendimento na UPA. Já a administradora, esfaqueada na coxa direita e no peito, foi levada à unidade pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu).

Entrada da casa onde Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 33 anos, foi morta
Entrada da casa onde Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 33 anos, foi morta Crédito: Alberto Borém

O corpo de Rayana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e disse que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A corporação destacou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181).

