Violência contra a mulher

Personal trainer do RJ é preso no ES após ameaçar ex, que é policial penal

Polícia Penal apreendeu um celular com vídeos em que ele ameaçava a mulher dizendo como iria matá-la

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:53

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Pablo Campos

Um personal trainer do Rio de Janeiro foi preso na manhã deste sábado (6) após descumprir uma medida protetiva e ameaçar de morte a ex-companheira, que é policial penal no Espírito Santo. Segundo a Polícia Penal capixaba, o homem, natural de São João de Meriti (RJ), foi detido em Vila Velha ao ser encontrado em frente ao apartamento da vítima, aguardando que ela saísse para o trabalho.

De acordo com a corporação, ele já havia sido intimado pela Justiça a manter distância da mulher, mas enviou diversos vídeos com ameaças graves, afirmando que a mataria com golpes de faca “na cama dela”. Em outro registro, reforçou que viajou ao Espírito Santo com a intenção de cumprir as ameaças. O nome dele não será revelado para preservar a vítima das ameaças.

A prisão foi feita por equipes da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP), após monitoramento da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP). No momento da abordagem, o acusado teria resistido às ordens dos policiais, agredido a equipe e tentado fugir. Foram necessárias técnicas de imobilização para concluir a detenção.

Durante a revista, os policiais encontraram com ele uma fotografia da vítima, um celular, R$ 568 em espécie, além de cópia do processo judicial e da intimação que estabelecia as medidas protetivas vigentes.

Segundo a Polícia Penal, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde permanece à disposição da autoridade policial para as providências legais. A Polícia Civil também foi procurada para mais informações a respeito do andamento da ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta