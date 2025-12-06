Violência contra a mulher

Policial penal fez concurso no ES para fugir das ameaças de personal trainer

Os dois moravam no Estado do Rio de Janeiro, e a vítima, após ser aprovada, se mudou para o Espírito Santo neste ano. Ele foi detido por descumprir medida protetiva

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:16

As repetidas ameaças feitas pelo personal trainer detido neste sábado (6) em Vila Velha por descumprimento de medida protetiva fizeram a policial penal (ambos não idenfiticados para proteger a vítima) decidir participar do concurso público para o cargo no Espírito Santo para fugir do ex-companheiro. Os dois moravam no Estado do Rio de Janeiro, e a vítima, após ser aprovada, se mudou para cá neste ano.

"Imagina o desespero dela, como deveria ser essa relação: ela fazer um concurso público em um outro Estado pra se desvencilhar dele", disse Weleson Vieira, diretor de operações da Polícia Penal no Espírito Santo, durante coletiva sobre o caso. A medida protetiva contra ele havia sido expedida pela Comarca de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.

De acordo com a corporação, ele já havia sido intimado pela Justiça a manter distância da mulher, mas enviou diversos vídeos com ameaças graves, afirmando que a mataria com golpes de faca “na cama dela”. Em outro registro, reforçou que viajou ao Espírito Santo com a intenção de cumprir as ameaças.



A prisão foi feita por equipes da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP), após monitoramento da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP). No momento da abordagem, o acusado teria resistido às ordens dos policiais, agredido a equipe e tentado fugir. Foram necessárias técnicas de imobilização para concluir a detenção.

Durante a revista, os policiais encontraram com ele uma fotografia da vítima, um celular, R$ 568 em espécie, além de cópia do processo judicial e da intimação que estabelecia as medidas protetivas vigentes.

Segundo a Polícia Penal, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde permanece à disposição da autoridade policial para as providências legais. A Polícia Civil também foi procurada para mais informações a respeito do andamento da ocorrência.

Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

