Carro foge da PM na BR 262 e homem é morto durante troca de tiros

Publicado em 06/12/2025 às 16h18

Um homem de 39 anos morreu e outro, de 43, ficou ferido após troca de tiros com policiais militares durante uma perseguição na BR 262, na zona rural de Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou após o motorista acelerar ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a fuga, o veículo freou bruscamente e o passageiro de 39 anos saiu de dentro do carro, iniciando a troca de tiros com os policiais. O suspeito foi atingido e morreu no local. O motorista também ficou ferido, mas foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um hospital. Além dos dois homens, uma mulher de 42 anos estava no banco traseiro do veículo. Ela ficou assustada e saiu correndo, mas foi contida pela polícia.

Após o confronto, a PM constatou que o homem de 39 anos estava foragido da Justiça e tinha diversas passagens criminais, já o motorista de 43 anos responde a um processo por homicídio. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos com três munições usadas e duas intactas. No bolso do suspeito que morreu, havia também uma meia com mais 15 munições. O veículo passou por perícia e foi removido ao pátio.

Segundo a Polícia Civil,  o suspeito de 43 anos foi conduzido à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. A mulher de 42 anos foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O corpo do homem que estava no banco do carona, de 39 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal.

Lewandowski vem ao ES na segunda (8) para evento no Tribunal de Justiça

Publicado em 06/12/2025 às 14h13
Entrevista com ministro Ricardo Lewandowski sobre sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, desembarca no Espírito Santo na segunda-feira (8) para participar da solenidade do Dia da Justiça, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ele será palestrante no evento.

A cerimônia foi convocada pelo presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr. A expectativa é que magistrados, autoridades políticas, representantes do sistema de Justiça e servidores participem da programação.

As atividades começam às 11 horas, com uma palestra de Lewandowski sobre segurança pública. Segundo o TJES, a ocasião também marca a retomada oficial do uso do Salão Pleno, que voltou a receber eventos institucionais após passar por reformas estruturais.

Motociclista morre ao bater de frente com outra moto em São Mateus

Publicado em 06/12/2025 às 11h45
Segundo a Polícia Militar, um dos motociclistas tentou fazer uma ultrapassagem proibida quando colidiu de frente com o outro condutor.

Uma colisão de frente entre duas motos matou um condutor de 43 anos e deixou o outro de 30 anos ferido, na tarde de sexta-feira, no bairro Nova Aimorés, em São Mateusno Norte do Espírito Santo. Os dois homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Porém, o mais velho acabou morrendo na unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar (PM), populares contaram que um dos motociclistas tentou fazer uma ultrapassagem proibida. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente nem informações sobre a identidade das vítimas.

A Polícia Civil informou que o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para passar pela necropsia. A corporação ainda informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

Homem morre após colisão entre duas motos em São Mateus Crédito: Reprodução | Leitor AG

Oito cidades do ES recebem alerta amarelo para chuvas; veja quais

Publicado em 06/12/2025 às 11h17

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (6), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo, desta vez para oito cidades do Norte capixaba. O aviso vai até as 10h de domingo (7) e prevê até 50 mm de chuva por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista de municípios:

  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão

No resto do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade deve diminuir ao longo deste sábado (6), mas a umidade dos ventos costeiros mantém o céu encoberto e a previsão de chuva fraca em vários momentos do dia. As temperaturas seguem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Na Grande Vitória, a previsão indica variação de nuvens e possibilidade de chuva leve, com mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. No Sul do Estado, a previsão é semelhante também com possibilidade de chuva leve. As áreas menos elevadas terão entre 18 °C e 28 °C, enquanto as regiões mais altas ficam entre 16 °C e 23 °C.

A Região Serrana também segue com muitas nuvens e chuva fraca ocasional. As temperaturas variam de 19 °C a 24 °C nas partes mais baixas e de 17 °C a 22 °C nas áreas altas. No Norte e no Nordeste capixaba, o tempo permanece nublado com mínima de 20 °C no Noroeste e 21 °C no Norte e máxima de 24 °C em ambos. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam de 19 °C a 22 °C.

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles
Homem morre em acidente entre carreta e caminhão-baú na BR 101, em João Neiva

Publicado em 06/12/2025 às 09h14
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem de 33 anos que conduzia o caminhão-baú bateu na traseira de uma carreta e morreu no local. O motorista da carreta não ficou ferido.

Um motorista de 33 anos, que conduzia um caminhão-baú, morreu ao bater na traseira de uma carreta, na BR 101, em João Neiva, Norte do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (5). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h30.

O caminhoneiro, que não teve o nome revelado, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local da colisão. Já o carreteiro não se feriu.

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, as equipes foram acionadas e o trânsito chegou a ser desviado devido à ocorrência. A via foi totalmente liberada às 3h18 deste sábado (8).

Homem morre em acidente entre carreta e caminhão na BR 101, em João Neiva Crédito: Reprodução | Leitor AG

Motorista que atropelou e matou jovem no ES é liberado após se apresentar à polícia

Publicado em 05/12/2025 às 16h36
Acompanhado dos advogados o homem foi ouvido e liberado por falta de flagrante
Gabriel dos Santos Felberg (em destaque) não resistiu aos ferimentos provocados ao ser atropelado Crédito: Montagem | Monitoramento | Arquivo da família

O motorista que atropelou e matou o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, no bairro Marcílio Dias II, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (29), se apresentou à polícia. Ele foi até a Delegacia de Conceição da Barra acompanhado por dois advogados e prestou a própria versão sobre o ocorrido. O nome dele não foi informado, assim como a data do comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos. 

Na noite do atropelamento, Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora segurando as bicicletas, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, o condutor avançou com o automóvel e atropelou o jovem. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

A Polícia Civil informou que, como o prazo do mandado já havia expirado, o motorista não poderia ser preso. Pela legislação brasileira, a prisão só pode acontecer em flagrante ou com um mandado válido, o que não era o caso. Por isso, o suspeito foi ouvido e liberado.

Carro é alvo de tiros dentro de borracharia em Aracruz

Publicado em 05/12/2025 às 15h03
Dois homens em uma motocicleta invadiram o estabelecimento e efetuaram os disparos; ninguém foi ferido
Carro é alvo de tiros dentro de borracharia em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Um veículo foi atingido por vários disparos de arma de fogo em uma borracharia no bairro Bela Vista, em AracruzNorte do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta entraram no estabelecimento e dispararam contra o carro que estava dentro do local.

Ao chegarem, os militares encontraram o veículo perfurado por diversos disparos, aparentemente de calibre 9mm. Cápsulas de munição foram recolhidas e apreendidas. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil informou que não foi acionada e reforçou que, em casos como este, é fundamental que a vítima registre a ocorrência para que as investigações possam ser iniciadas.

Motociclista morre após perder o controle e bater em poste na Serra

Publicado em 05/12/2025 às 14h45
Motociclista morreu em um acidente na Serra, no bairro Civit I Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista de 23 anos morreu na manhã desta sexta-feira (5) no bairro Civit I, na Serra. Segundo testemunhas, o jovem estaria em alta velocidade e realizando manobras perigosas quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste.

Conforme a Polícia Militar, a moto estava com a documentação em dia e foi liberada para um familiar da vítima. Já o motociclista estava com a CNH vencida. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

Cachorra fica presa por 5 dias em montanha e é resgatada de rapel no ES

Publicado em 05/12/2025 às 13h54
Resgate mobiliza Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em operação
Resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

Uma cadela mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil após ficar cinco dias presa em montanha a aproximadamente 300 metros de altura em Muniz Freire, Região do Caparaó, no Espírito Santo.

A operação para retirar o animal ocorreu na comunidade de São Cristóvão,  na terça-feira (20) — mas foi divulgada somente nesta sexta-feira (5). Com técnicas de rapel, bombeiros militares resgataram a Mel e a entregaram aos tutores.

BMW derrapa e destrói entrada de prédio em Guarapari; veja vídeo

Publicado em 05/12/2025 às 12h14
O motorista de um carro perdeu o controle de um carroe destruiu a portaria de um prédio na orla da Praia do Morro, em Guarapari, por volta de 1h da última quinta-feira (4).

O motorista de uma BMW perdeu o controle do carro e destruiu a portaria de um prédio na orla da Praia do Morro, em Guarapari, por volta de 1h de quinta-feira (4). Câmeras de segurança mostram o momento do acidente (veja acima). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o carro bateu em um poste antes da colisão na entrada do edifício. As imagens mostram que chovia no momento do acidente e que estavam no automóvel o condutor e outros quatro ocupantes. 

A PM informou que o condutor não estava quando os militares chegaram ao local, mas, após um tempo, se apresentou e recusou o teste do bafômetro. Ele disse aos policiais que, no momento em que desviou de um buraco, o carro aquaplanou – quando os pneus não conseguem tocar a pista devido ao nível de água. O veículo foi encaminhado a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

A proprietária da administradora responsável pelo prédio onde ocorreu o acidente, Samara Reis, disse que realiza orçamentos para mensurar o prejuízo. Ela explicou que o carro tinha placas de São Paulo e sem seguro. A empresa destacou que vai acionar a assistência jurídica para ajudar nos custos dos estragos. "Ele (motorista) não procurou o condomínio nem se colocou à disposição para ajudar. Toda a estrutura do portão vai precisar ser retirada", afirmou.

*Com informações do g1 ES.

Jovem é encontrado morto em condomínio de kitnets em São Mateus

Publicado em 05/12/2025 às 11h57
Homem é encontrado morto dentro de conjunto de kitnets em São Mateus Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Um jovem de 27 anos, identificado como Emerson Martins Cosme, foi encontrado morto em um condomínio de kitnets, na noite de quinta-feira (4), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi assassinada a tiros dentro do imóvel em que residia. Um vizinho contou aos policiais que ouviu o barulho dos disparos.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Nenhum suspeito foi preso.

Incêndio atinge barracas de pessoas em situação de rua em Cariacica

Publicado em 05/12/2025 às 11h55
Incêndio atinge barracas de moradores de rua em Cariacica
Incêndio atinge barracas de moradores de rua em Cariacica Crédito: Leitor AG

Um incêndio atingiu barracas e materiais recicláveis de pessoas em situação de rua por volta das 20h de quinta-feira (4), no bairro Santo André, em Cariacica, nas proximidades do Faça Fácil e do Terminal de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe do Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social do município foi enviada ao local para checar e direcionar as pessoas em situação de rua.

Falso trabalhador dos Correios tenta assaltar loja em São Gabriel da Palha

Publicado em 05/12/2025 às 11h43
Homem estava acompanhado por um comparsa que usava capacete e capa de chuva preta. A dupla armada fugiu sem levar nada da loja. Segundo os Correios, o uniforme usado pelo suspeito é falso.

Um homem vestido com uma roupa semelhante ao uniforme dos Correios fingiu ser trabalhador da empresa para entrar em uma loja e, acompanhado de um comparsa, anunciou um assalto no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar (PM), os dois fugiram sem levar nada, assustados com o alarme acionado por uma funcionária.

Imagens de segurança mostram a ação, registrada às 12h02 (veja acima). No vídeo, o indivíduo aparece vestindo camisa amarela e azul, calça e chapéu azuis, além de uma máscara preta. Ele entra no estabelecimento e, em seguida, o comparsa desce de uma moto e entra rapidamente no local, usando capacete e roupa preta. Após alguns segundos, os dois saem correndo e fogem na moto.

As vítimas contaram à PM que a dupla estava armada e anunciou o assalto ao entrar no estabelecimento. Eles ordenaram que a proprietária fosse para os fundos da loja. Nesse momento, uma funcionária acionou o alarme, os suspeitos se assustaram e fugiram sem levar nada. Antes de sair, o criminoso que usava capacete ameaçou a trabalhadora de morte e a empurrou. Eles fugiram de moto em direção ao bairro Cachoeira da Onça.

Os Correios divulgaram nota repudiando o uso de sua identidade visual em crimes e informaram que estão à disposição da polícia. Segundo a empresa, o uniforme usado pelo criminoso não é original. A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas a corporação não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Mulher idosa é enganada em hortifruti e tem R$ 1,5 mil furtados em Colatina

Publicado em 05/12/2025 às 11h14
Segundo o boletim da PM, a mulher havia acabado de sacar R$ 1,5 mil quando foi enganada por um homem que disse conhecer o filho dela. Ele aproveitou o momento de distração para furtar a carteira com o dinheiro e fugiu

Uma mulher idosa de 86 anos foi enganada e teve o dinheiro furtado na tarde de quinta-feira (4) dentro de um hortifruti em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), pouco antes de entrar no estabelecimento ela havia sacado R$ 1,5 mil em uma agência bancária. Um vídeo mostra o momento em que a vítima foi abordada pelo suspeito (veja acima).

A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, dentro do hortifruti o suspeito abordou a vítima e iniciou uma conversa, afirmando que conhecia o filho dela e que estava devendo R$ 15, quantia que gostaria de pagar. A idosa ficou confusa com a situação e passou a mexer na bolsa em busca de dinheiro para ajudar no troco. Nesse momento, o homem aproveitou para furtar a carteira contendo todo o valor sacado e fugiu em seguida.

A Polícia Militar informou que a carteira foi encontrada jogada em uma rua próxima ao estabelecimento, porém sem o dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, que busca identificar e responsabilizar o suspeito. A população pode ajudar com denúncias anônimas pelo telefone do Disque-Denúncia (181). 

Preso motociclista que matou dono de bar que o ajudou em acidente no ES

Publicado em 05/12/2025 às 11h04
Crime aconteceu na frente de bar, em Ibatiba Crédito: Divulgação | PCES

Foi preso na quinta-feira (4) o motociclista de 47 anos suspeito de matar o dono de um bar, de 44 anos, no momento em que o comerciante tentava ajudá-lo após um acidente, no último dia 28, no Córrego Paraíso, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que, antes do crime, os dois haviam tido um desentendimento no mesmo local onde ocorreu o homicídio.

No dia do crime, o dono do bar estava em seu estabelecimento com amigos, após o expediente. O suspeito se aproximou de moto, mas acabou caindo do veículo. Ao tentar socorrê-lo, o comerciante foi baleado pelo próprio motociclista. O revólver calibre .357 usado no assassinato foi apreendido, mas o autor do disparo fugiu. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada e se apresentou na Delegacia de Polícia (DP) de Ibatiba, acompanhado de um advogado. Segundo o delegado Bruno Alves Rodrigues, ele confessou o crime e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Incêndio atinge prédio abandonado no Parque Moscoso, em Vitória; vídeo

Publicado em 05/12/2025 às 09h32
Um incêndio atingiu um prédio ocupado por pessoas em situação de rua no bairro Parque Moscoso em Vitória

Um incêndio atingiu um prédio abandonado no bairro Parque Moscoso, em Vitória, por volta das 21h da última quinta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel era ocupado por pessoas em situação de rua, mas não havia ninguém no prédio quando a corporação chegou. A equipe iniciou o trabalho de contenção do fogo e se deparou com muita fumaça. Não há registro de feridos e o incêndio foi controlado por volta de 1h desta sexta-feira (5).

Vizinhos afirmaram que o incêndio começou no duto do elevador, que estava repleto de entulhos e materiais inflamáveis, como lixo e tecidos. Os Bombeiros utilizaram água e ventilação forçada na ocorrência. Devido à dificuldade de acesso, foi necessário acionar mais equipes para atuar no resfriamento da área.

Após o incêndio ser combatido, os Bombeiros isolaram os apartamentos e andares atingidos pela fumaça. Em seguida, houve uma confusão quando pessoas em situação de rua tentaram entrar novamente no imóvel para retirar seus pertences, e a Polícia Militar foi acionada para contê-las. A Prefeitura de Vitória informou que uma equipe da Defesa Civil Municipal foi enviada ao local para avaliar a estrutura do edifício.

Polícia recupera terceira arma furtada em agência bancária em Mimoso do Sul

Publicado em 04/12/2025 às 19h12
Terceira arma furtada de um cofre em uma agência bancária foi recuperada em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A última das três armas furtadas em uma agência bancária em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi recuperada nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu quando um homem invadiu o Banco do Brasil, na manhã de quarta-feira (3), e levou três revólveres que estavam dentro de um cofre. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado e duas armas foram recuperadas.

Segundo um investigador da Polícia Civil, a terceira arma foi encontrada enterrada em um monte de barro, no bairro Antigo Exposição.

Empresa será multada após deslizamento interditar acesso à BR 259 em Colatina

Publicado em 04/12/2025 às 18h45
Falhas no manejo e na contenção do solo no loteamento provocaram o deslizamento que bloqueou o acesso à BR-259 durante a madrugada.
A via precisou ser parcialmente interditada para a retirada da lama, em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

A empresa responsável pelo loteamento onde ocorreu um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (4) em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, será notificada e multada pela Prefeitura do município. O incidente gerou grande transtorno, e o túnel de acesso à BR 259, na entrada da Segunda Ponte, precisou ser interditado e só foi liberado por volta das 15h.

Segundo o Prefeitura, a penalização será aplicada conforme prevê a legislação municipal, diante dos danos gerados e das falhas identificadas no manejo e na contenção do solo na área do empreendimento. O nome da empresa e o valor da multa não foram informados.

Discussão e briga após demissão em empresa vira caso de polícia em Guarapari

Publicado em 04/12/2025 às 18h11

Uma demissão em multinacional de autopeças virou caso de polícia em Guarapari. Um jovem de 18 anos denunciou ter sido agredido pelo supervisor durante a assinatura de contrato demissional na empresa, nesta quinta-feira (4). Ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o homem disse que eles estavam conversando, quando o outro se irritou e o agrediu com tapas e socos no rosto, causando sangramento no nariz.

O jovem — que trabalhava como lavador — registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

Jovem de 18 anos denunciou ter sido agredido pelo supervisor durante rescisão Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Autoglass — empresa onde o caso aconteceu — esclareceu, em nota, que o supervisor foi desligado. Disse ainda que possui regras de compliance e código de ética, que são de conhecimento de todos os colaboradores, além de treinamentos para a garantia de segurança e respeito. "Todas as medidas cabíveis foram tomadas baseadas no Código de Ética da empresa e na legislação trabalhista brasileira", finalizou a multinacional.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do supervisor e o espaço segue aberto para uma manifestação.

Familiares procuram por padeiro aposentado que desapareceu em Cachoeiro

Publicado em 04/12/2025 às 16h09
Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, desapareceu em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Familiares procuram por Robson Carvalho Verdan, um padeiro aposentado, de 69 anos, que desapareceu na manhã dessa quinta-feira (4) após sair de casa no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo um boletim de ocorrência registrado pela família, a esposa dele notou o desaparecimento e avisou as duas netas do casal. Elas procuraram por ele na cidade, mas não o encontraram. 

Polícia Civil disse que o fato será apurado.