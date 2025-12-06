Carro foge da PM na BR 262 e homem é morto durante troca de tiros

Um homem de 39 anos morreu e outro, de 43, ficou ferido após troca de tiros com policiais militares durante uma perseguição na BR 262, na zona rural de Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou após o motorista acelerar ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a fuga, o veículo freou bruscamente e o passageiro de 39 anos saiu de dentro do carro, iniciando a troca de tiros com os policiais. O suspeito foi atingido e morreu no local. O motorista também ficou ferido, mas foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um hospital. Além dos dois homens, uma mulher de 42 anos estava no banco traseiro do veículo. Ela ficou assustada e saiu correndo, mas foi contida pela polícia.

Após o confronto, a PM constatou que o homem de 39 anos estava foragido da Justiça e tinha diversas passagens criminais, já o motorista de 43 anos responde a um processo por homicídio. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos com três munições usadas e duas intactas. No bolso do suspeito que morreu, havia também uma meia com mais 15 munições. O veículo passou por perícia e foi removido ao pátio.