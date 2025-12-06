A Gazeta - Agora

Lewandowski vem ao ES na segunda (8) para evento no Tribunal de Justiça

Publicado em 06/12/2025 às 14h13
Entrevista com ministro Ricardo Lewandowski sobre sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, desembarca no Espírito Santo na segunda-feira (8) para participar da solenidade do Dia da Justiça, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ele será palestrante no evento.

A cerimônia foi convocada pelo presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr. A expectativa é que magistrados, autoridades políticas, representantes do sistema de Justiça e servidores participem da programação.

As atividades começam às 11 horas, com uma palestra de Lewandowski sobre segurança pública. Segundo o TJES, a ocasião também marca a retomada oficial do uso do Salão Pleno, que voltou a receber eventos institucionais após passar por reformas estruturais.

