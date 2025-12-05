Movimentação

Mazinho dos Anjos pede para sair do PSDB após Arnaldinho assumir o partido

Deputado estadual encaminhou pedido de autorização para deixar a legenda sem perda de mandato

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:33

Mazinho dos Anjos pretende sair do PSDB, por não concordar com escolha do novo presidente da legenda Crédito: Fernando Madeira

Um dia após a oficialização do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, como presidente do PSDB no Espírito Santo, o deputado estadual Mazinho dos Anjos encaminhou à nova presidência, na tarde desta sexta-feira (5), pedido de autorização para deixar a legenda sem a consequente perda de seu mandato.

Pelo regramento eleitoral, a vaga que o parlamentar ocupa na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) pertence, na verdade, ao partido pelo qual foi eleito no pleito de 2022. Por isso, para poder sair de sua atual legenda sem perder sua cadeira no Legislativo estadual, Mazinho preciso da autorização da Executiva estadual do PSDB.

A iminente saída de Mazinho do PSDB está diretamente relacionada à chegada de Arnaldinho no comando da legenda. O parlamentar, que deve deixar o ninho tucano três anos após sua filiação, foi um dos nomes do partido a criticar a escolha do prefeito de Vila Velha para liderar o tucanato capixaba nos próximos anos.

Para o deputado, as articulações feitas pelo prefeito visando à filiação e comando do PSDB no Espírito Santo não foram republicanas e desrespeitaram as construções político-partidárias vigentes no Estado.

Antes da mudança na presidência do PSDB capixaba, feita com anuência do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, o deputado Vandinho Leite (PSDB), que também sinalizou intenção de deixar o ninho tucano pelos mesmos motivos alegados por Mazinho, era o chefe do diretório estadual da legenda.

"Considerando que essa construção ocorreu sem participação ou diálogo com as lideranças locais que vinham trabalhando na reorganização do partido desde as eleições de 2022 e 2024, não me sinto confortável em permanecer na sigla”, afirma Mazinho, em comunicado sobre sua saída do PSDB.



A reportagem procurou a nova presidência do PSDB para saber se já havia sido notificada sobre o documento encaminhado por Mazinho. Não houve resposta até a publicação deste texto.

Caso não consiga saída consensual da legenda, Mazinho deverá recorrer à Justiça Eleitoral, que definirá se a mudança partidária do parlamentar poderá acontecer sem a perda de seu mandato.

O deputado foi indagado sobre seu novo possível abrigo partidário. "Ainda não tenho nada em mente. Vou aguardar o presidente me liberar", disse Mazinho à reportagem, na tarde desta sexta-feira.

Prefeito assume o PSDB após meses sem partido

Após meses de negociações com vários partidos, Arnaldinho Borgo confirmou na quinta-feira (4) seu ingresso no ninho tucano. O ato de filiação ao PSDB veio acompanhado do aval do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, para o novo filiado comandar o partido no Espírito Santo e, ainda, disputar o Palácio Anchieta nas eleições de 2026.

"Arnaldo terá o apoio da direção nacional. A partir deste instante, você passa a assumir a presidência estadual do PSDB. Tem autorização para se colocar como pré-candidato ao governo do Estado. E Luiz Paulo (Vellozo Lucas), como pré-candidato do PSDB ao Senado", declarou Aécio durante a filiação, por videoconferência.

O prefeito, por sua vez, ressalta que planeja apoiar o governador Renato Casagrande (PSB), que está no segundo mandato consecutivo e não poderá disputar a reeleição, caso venha a concorrer ao Senado Federal. "Já deixei claro que não abro mão de ajudar nosso governador a se tornar senador da República", disse Arnaldinho.

Questionado sobre a possibilidade de Casagrande apoiar o vice, Ricardo Ferraço (MDB), para a disputa ao Palácio Anchieta, Arnaldinho afirmou que vai aguardar. "A gente tem legitimidade de dialogar o Estado do Espírito Santo. Não estamos indo contra uma política ou pessoa. Vou buscar a união para que a gente possa fazer política junto", assegura o novo tucano.

Disputar efetivamente o governo, segundo Arnaldinho, depende de vários fatores. "Estamos falando que não vamos para uma aventura. Se a pesquisa mostrar que sou viável, com toda certeza colocarei meu nome para disputar a eleição."

A ida de Arnaldinho para o PSDB começou a ser especulada no fim de novembro, quando ele se reuniu com Aécio Neves, que estava prestes a assumir a presidência nacional do partido. O martelo sobre a filiação foi batido na quarta-feira (3).

A busca de Arnaldinho por um novo partido começou após sua saída do Podemos, em março de 2025, tendo em vista as eleições de 2026. Logo após vencer o pleito de 2024 para o segundo mandato à frente da Prefeitura de Vila Velha, ele afirmou que tinha interesse em disputar o comando do governo do Espírito Santo.

Em entrevista à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, Arnaldinho disse que havia colocado como condição para ingressar em uma legenda ter a garantia de espaço para disputar o Palácio Anchieta. Desde então, passou a conversar com representantes de diversas siglas no Espírito Santo e fora do Estado

