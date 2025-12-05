Mais da metade dos furtos e roubos de bikes elétricas ocorre em Vila Velha

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Das dez cidades do Espírito Santo que registraram situações de furto e roubo de bicicletas elétricas, Vila Velha responde por cerca de 60% dos casos, segundo levantamento realizado a partir de 2023.



O município acompanha uma tendência no Espírito Santo, que registrou aumento de 817% destes crimes nos primeiros onze meses de 2025. Reflexo da crescente popularidade das bicicletas elétricas e que tem atraído também o olhar da criminalidade.

Os dados consolidados pelo Observatório da Segurança Pública mostram ainda que, nos onze meses deste ano, a quantidade de furtos e roubos registrados em Vila Velha (191) chega a ser 169% maior do que o número de Vitória (71).

Confira a lista das cidades que registraram estes crimes no Estado:

Vila Velha - 191

191 Vitória - 71

71 Serra - 30

30 Cariacica - 8

8 Guarapari - 5

5 Linhares - 4

4 Guaçuí - 1

1 Itapemirim - 1

1 Mimoso do Sul - 1

A liderança de Vila Velha neste tipo de ocorrência se reflete também no ranking dos bairros, liderado por Praia da Costa. Abaixo elencamos as localidades com mais de 10 casos de furtos e roubos, considerando os registros de 2025:

Praia da Costa (Vila Velha) - 25

25 Jardim Camburi (Vitória) - 18

18 Praia de Itaparica (Vila Velha)- 18

18 Itapoã (Vila Velha) - 17

17 Jardim da Penha (Vitória) - 13

13 Praia do Canto (Vitória) - 11

11 Aribiri (Vila Velha) - 10

10 Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) - 10

Os crimes foram mais frequentes nas vias públicas (54,49%). Mas um percentual importante, 31,41%, ocorreu em residências.

Os acidentes e as vítimas

Vila Velha também está na frente na lista dos acidentes e outros sinistros envolvendo bicicletas elétricas. Em onze meses deste ano foram 96 casos, contra 13 no ano passado.

É seguida por Vitória, com 72 casos; Serra com 29 registros; e Linhares com 15.

