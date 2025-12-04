Os 10 setores que lideram o número de novos processos na Justiça do ES

Entre os dez segmentos com o maior número de novos processos na Justiça do Espírito Santo, a área de segurança lidera. Detém mais do que o dobro de casos quando comparado com o setor que ocupa a segunda posição.
O ranking com os autores das ações contempla ainda outros serviços, como os relacionados às áreas da educação, saúde e serviço social. Confira:
- Administração Pública, Defesa e Seguridade Social - 54.639
- Atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados - 23.761
- Comércio: reparação de veículos automotores e motocicletas - 7.173
- Educação - 3.051
- Saúde Humana e serviços sociais - 2.387
- Atividades administrativas e serviços complementares - 2.095
- Indústrias de transformação - 1.631
- Atividades profissionais, científicas e técnicas - 1.397
- Construção - 1.315
- Atividades de serviços variados - 1.100
O levantamento, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considera novas ações iniciadas nos últimos doze meses.
E aponta os chamados grandes litigantes, empresas ou órgãos públicos que figuram em um número elevado de processos judiciais, seja como autores ou réus.
A relação abaixo traz os que lideram como réus. A primeira colocação fica com as atividades relacionadas a seguro. Confira:
- Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados - 60.651
- Administração Pública, Defesa e Seguridade Social - 47.110
- Transporte, armazenamento e correio - 18.656
- Saúde humana e serviços sociais - 17.533
- Outras atividades de serviços - 13.517
- Comércio: reparação de veículos automotores e motocicletas - 12.366
- Atividades administrativas e serviços complementares - 8.554
- Informação e comunicação - 7.024
- Atividades profissionais, científicas e técnicas - 5.245
- Indústrias de transformação - 4.405
LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.