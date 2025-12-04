Os 10 setores que lideram o número de novos processos na Justiça do ES

Entre os dez segmentos com o maior número de novos processos na Justiça do Espírito Santo, a área de segurança lidera. Detém mais do que o dobro de casos quando comparado com o setor que ocupa a segunda posição.



O ranking com os autores das ações contempla ainda outros serviços, como os relacionados às áreas da educação, saúde e serviço social. Confira:





Administração Pública, Defesa e Seguridade Social - 54.639

54.639 Atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados - 23.761

23.761 Comércio: reparação de veículos automotores e motocicletas - 7.173

7.173 Educação - 3.051

3.051 Saúde Humana e serviços sociais - 2.387

2.387 Atividades administrativas e serviços complementares - 2.095

2.095 Indústrias de transformação - 1.631

1.631 Atividades profissionais, científicas e técnicas - 1.397

1.397 Construção - 1.315

1.315 Atividades de serviços variados - 1.100