Os 10 setores que lideram o número de novos processos na Justiça do ES

Levantamento do CNJ considera os casos que foram iniciados nos últimos doze meses, de segmentos que foram autores ou réus nas ações

Vitória
Publicado em 04/12/2025 às 09h08
TJES Tribunal de Justiça
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Entre os dez segmentos com o maior número de novos processos na Justiça do Espírito Santo, a área de segurança lidera. Detém mais do que o dobro de casos quando comparado com o setor que ocupa a segunda posição.

O ranking com os autores das ações  contempla ainda outros serviços, como os relacionados às áreas da educação, saúde e serviço social. Confira:

  • Administração Pública, Defesa e Seguridade Social - 54.639
  • Atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados - 23.761
  • Comércio: reparação de veículos automotores e motocicletas - 7.173
  • Educação - 3.051
  • Saúde Humana e serviços sociais - 2.387
  • Atividades administrativas e serviços complementares - 2.095
  • Indústrias de transformação - 1.631
  • Atividades profissionais, científicas e técnicas - 1.397
  • Construção - 1.315
  • Atividades de serviços variados - 1.100

O levantamento, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considera novas ações iniciadas nos últimos doze meses.

E aponta os chamados grandes litigantes, empresas ou órgãos públicos que figuram em um número elevado de processos judiciais, seja como autores ou réus.

A relação abaixo traz os que lideram  como réus. A primeira colocação fica com as atividades relacionadas a seguro. Confira:

  • Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados - 60.651
  • Administração Pública, Defesa e Seguridade Social - 47.110
  • Transporte, armazenamento e correio - 18.656
  • Saúde humana e serviços sociais - 17.533
  • Outras atividades de serviços - 13.517
  • Comércio: reparação de veículos automotores e motocicletas - 12.366
  • Atividades administrativas e serviços complementares - 8.554
  • Informação e comunicação - 7.024
  • Atividades profissionais, científicas e técnicas - 5.245
  • Indústrias de transformação - 4.405

