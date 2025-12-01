Detento que participou de chacina em Vila Valério foge de presídio no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Na madrugada desta segunda-feira (1º), três detentos conseguiram fugir da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), localizada no Norte do Espírito Santo.



Um deles participou de uma chacina em Vila Valério, em 2022, quando quatro membros da mesma família foram mortos por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, envolvendo o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).

Yantia de Carvalho Lourenço, foi preso em março de 2022 e, na ocasião, confessou para a polícia ter participado do crime, informando ainda ter praticado outros delitos mais graves.

Os três danificaram as grades das celas e tiveram acesso ao alambrado da unidade, de onde escaparam. As informações sobre a fuga foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestão do sistema prisional.

Estão foragidos:

Israel Silva Oliveira Batista - preso em abril de 2023

preso em abril de 2023 Ricardo Pio Monteiro - preso em maio de 2023

preso em maio de 2023 Yantia de Carvalho Lourenço - preso em março de 2022

Israel Silva Oliveira Batista; Ricardo Pio Monteiro; Yantia de Carvalho Lourenço

O motivo das prisões está relacionado a furto, casos de roubo com violência, homicídio e tráfico de drogas.

Por nota a Secretaria informou que uma ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil e que as circunstâncias da fuga serão investigadas. Também foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar todas as responsabilidades e eventuais falhas operacionais.

Informou ainda que o Judiciário já foi comunicado. “O Serviço de Inteligência Penitenciária também está mobilizado, realizando levantamentos conjuntos com a Polícia Penal para a localização e recaptura dos fugitivos”, acrescentou, em nota.

Fuga inusitada

Na última semana uma fuga inusitada foi registrada na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM), Norte do Espírito Santo. Um detento utilizou um trator para escapar da unidade na última terça-feira (25).

Interno do regime semiaberto, ele atuava como trabalhador rural no projeto de ressocialização Semear, desenvolvido na área agrícola da Penitenciária Regional de São Mateus (PRS

