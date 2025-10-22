Suspeito de envolvimento em chacina de Vila Valério é preso em SP
Um homem identificado como Jardiel Souza dos Santos, o "Jau", de 32 anos, suspeito de envolvimento em uma chacina ocorrida em 2022 em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso em um ponto de ônibus em Barueri, São Paulo, na última terça-feira (21). A captura aconteceu durante a Operação Estado Presente Norte.
No crime, quatro membros da mesma família foram mortos por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, envolvendo o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).
Jardiel é o último foragido identificado na investigação da chacina, que já resultou na prisão, morte, confronto e perseguição de outros integrantes da associação criminosa. Confira abaixo quem é quem no caso:
- Yantia de Carvalho Lourenço ("DG"): Apontado como braço direito de "Biza", foi preso em 18 de março de 2022. Ele confessou ter participado da chacina e de outros crimes graves.
- Izac da Silva Santos ("Biza"): Líder da associação criminosa. Está foragido.
- Jeremias da Penha Lima ("Gere"): Foi morto em confronto com a Polícia Civil, em Jaguaré,em 25 de fevereiro de 2022, um dia após a chacina.
- Rafael Prates Caldeira ("Rafa"): Foi morto em um confronto com a Polícia Militar em Fátima, Jaguaré, em 10 de março de 2022.
- Jardiel Souza dos Santos ("Jau”): Foragido até terça-feira (21), quando foi preso por policiais da Delegacia de Vila Valério. Segundo a denúncia do Ministério Público, emprestou a arma de fogo para que os outros investigados executassem as vítimas, sabendo da intenção homicida do grupo.