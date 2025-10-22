Suspeito de envolvimento em chacina de Vila Valério é preso em SP

Jardiel Souza dos Santos, conhecido como "Jau”, estava escondido em São Paulo Crédito: Divulgação | SESP

Um homem identificado como Jardiel Souza dos Santos, o "Jau", de 32 anos, suspeito de envolvimento em uma chacina ocorrida em 2022 em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso em um ponto de ônibus em Barueri, São Paulo, na última terça-feira (21). A captura aconteceu durante a Operação Estado Presente Norte.

No crime, quatro membros da mesma família foram mortos por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, envolvendo o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).



Jardiel é o último foragido identificado na investigação da chacina, que já resultou na prisão, morte, confronto e perseguição de outros integrantes da associação criminosa. Confira abaixo quem é quem no caso: