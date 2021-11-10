Operação Estado Presente cumpre mandados e apreende drogas no Norte do ES

Material apreendido na Operação Estado Presente no Norte do ES Crédito: Divulgação/PMES

Sooretama e Nesta quarta-feira (10), acontece o "Dia D" da Operação Estado Presente em municípios do Norte do Espírito Santo. As ações policiais se intensificam para o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Na madrugada, policiais estiveram em Linhares Rio Bananal . Pela manhã, a operação continuou em São Mateus Aracruz . Na Região Norte, sete pessoas foram conduzidas para delegacias, incluindo dois adolescentes, e mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Em Linhares, policiais civis encontraram uma grande quantidade de drogas pronta para venda. Também houve apreensões de dinheiro, rádio de comunicação, balança de precisão, toucas ninjas e armas. Quatro suspeitos foram levados para a Delegacia de Linhares, sendo dois menores e dois maiores de idade.

Segundo a polícia, as aldeias indígenas Irajá e Caieiras Velha, em Aracruz, têm sido alvo de ações criminosas de grupos ligados ao tráfico de drogas. Foi encontrada uma espingarda de fabricação industrial em uma casa na aldeia de Irajá. Lá, policiais prenderam dois homens.

Ainda nesta quarta, um homem foi detido em São Mateus e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).