'Coração partido', diz bisavó de crianças mortas a tiros no ES

"A gente sente, né. O coração da gente está partido, partido mesmo. Eu não estou me sentindo bem, mas fazer o quê? Agora é só a vontade do senhor, do céu. Eles só andavam de mãos dadas, na escola, para brincar. Meu deus, meu deus, me controla, eu não sei o que é de minha vida"

Ramalho pontuou que a mãe das crianças, de 31 anos, e o companheiro dela, de 17 anos, têm ligação com o tráfico de entorpecentes na região. As investigações apontam que, em meio à disputa do tráfico, um grupo rival determinou a execução do padrasto. Durante as investigações o padrasto das crianças disse saber quem eram os suspeitos. Com base nessas informações foi possível localizar os envolvidos.