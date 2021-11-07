Instituto emite alerta de chuvas intensas para cidades do Norte do ES

Cidades da região Norte do Estado possuem um alerta de chuvas emitido pelo Inmet Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo neste domingo (7). O aviso, válido até a manhã desta segunda-feira (8), é de perigo potencial - classificado na cor amarela pelo instituto - e aponta possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Inmet, os municípios em alerta são: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão, todos na Região Norte do Estado. O instituto aponta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta do Inmet é válido para 12 municípios da região Norte do ES Crédito: Reprodução/Inmet

O alerta é válido até as 10h da manhã desta segunda-feira (8). O Inmet orienta que moradores das regiões em alerta evitem abrigar-se embaixo de árvores em caso de rajadas de vento, por conta do risco de quedas de galhos e de descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto também pede que moradores evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.