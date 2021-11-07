Instituto emite alerta de chuvas intensas para cidades do Norte do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo neste domingo (7). O aviso, válido até a manhã desta segunda-feira (8), é de perigo potencial - classificado na cor amarela pelo instituto - e aponta possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora.
De acordo com o Inmet, os municípios em alerta são: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão, todos na Região Norte do Estado. O instituto aponta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O alerta é válido até as 10h da manhã desta segunda-feira (8). O Inmet orienta que moradores das regiões em alerta evitem abrigar-se embaixo de árvores em caso de rajadas de vento, por conta do risco de quedas de galhos e de descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O instituto também pede que moradores evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.
Em ocorrências, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo 199.