Chuva no ES: tempestade alaga ruas e derruba árvores em Itarana

A tempestade que atingiu alguns municípios do Espírito Santo entre no final da tarde desta quinta-feira (4) causou transtornos em Itarana , na Região Central Serrana do Estado. A forte chuva deixou ruas ficaram alagadas e, devido aos ventos, duas árvores caíram e interditaram rodovias.

Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 50 milímetros em uma hora, volume suficiente para causar estragos. Foram registrados alagamentos entre as ruas Martinho Máximo Scardua e José Elias Estevão Colnago, no Centro de Itarana.

Chuva em Itarana

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Itarana, Charles Antonio do Nascimento, os alagamentos ocorreram devido a uma obra de drenagem que está em andamento na região. Ele afirma que, até o início da noite desta quinta-feira, não havia registros de ruas alagadas em outros bairros.

A forte chuva que atingiu a cidade foi acompanhada de ventos fortes e raios e, por conta da ventania, duas árvores caíram: uma na ES 161, que liga Itarana a Itaguaçu; e outra na rodovia, entre o município e Laranja da Terra. As pistas chegaram a ficar interditadas, mas, segundo a Defesa Civil, já estão liberadas.

COLATINA

Em Colatina , a chuva forte inundou a escadaria na Rua Bom Pastor, no bairro São Marcos, e os moradores da região também registraram a água entrando nas casas.

A Defesa Civil de Colatina informou que não foi notificada sobre os alagamentos, mas destacou que o Comitê de Crise do município está em alerta devido à chuva. A previsão para todo o dia era de 10 mm de chuva no município, mas, segundo o órgão, choveu o dobro em apenas meia hora: 21 mm.

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