Vídeos: rio transborda e 20 ficam desalojados em Santa Maria de Jetibá

A chuva forte que atingiu Santa Maria de Jetibá
, na Região Central Serrana do Espírito Santo, fez o rio subir, inundar ruas e deixar 20 pessoas desalojadas na noite desta segunda-feira (1º). Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o município registrou acumulado 111.54 mm de chuva. O risco para deslizamentos está classificado como moderado pelo órgão.
"Caiu muita chuva durante esta segunda-feira. E à noite, no decorrer de uma hora, caiu cerca de 100 mm. Houve muita chuva e o sistema de drenagem não teve capacidade de absorver essa quantidade de água", explicou o coordenador da Defesa Civil do município, Clystheres de Freitas, na tarde desta terça-feira (2).
"O rio não comporta um volume de água tão intenso, de modo repentino, e as ruas não deram vazão. Depois de uma hora e meia, o nível abaixou e houve o escoamento. Logo abaixo da cidade há uma cachoeira, então tem essa capacidade de as ruas não ficarem muito tempo inundadas", complementou o coordenador da Defesa Civil do município, Clystheres de Freitas.
Com as ruas alagadas, a água entrou em muitas residências. Segundo a Defesa Civil, eram 20 desalojados até as 17h desta terça-feira (2). O órgão orientou aos moradores de regiões mais próximas à calha do rio e que tiveram a residência atingida pela inundação a irem para a casa de familiares.