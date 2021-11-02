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Chuva no ES

Vídeos: rio transborda e 20 ficam desalojados em Santa Maria de Jetibá

Com as ruas alagadas, a água entrou em muitas residências. Moradores tiveram que sair de casa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 nov 2021 às 19:19

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 19:19

A chuva forte que atingiu Santa Maria de Jetibá, na Região Central Serrana do Espírito Santo, fez o rio subir, inundar ruas e deixar 20 pessoas desalojadas na noite desta segunda-feira (1º). Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o município registrou acumulado 111.54 mm de chuva. O risco para deslizamentos está classificado como moderado pelo órgão.
"Caiu muita chuva durante esta segunda-feira. E à noite, no decorrer de uma hora, caiu cerca de 100 mm. Houve muita chuva e o sistema de drenagem não teve capacidade de absorver essa quantidade de água", explicou o coordenador da Defesa Civil do município, Clystheres de Freitas, na tarde desta terça-feira (2).

RIO TRANSBORDOU 

"O rio não comporta um volume de água tão intenso, de modo repentino, e as ruas não deram vazão. Depois de uma hora e meia, o nível abaixou e houve o escoamento. Logo abaixo da cidade há uma cachoeira, então tem essa capacidade de as ruas não ficarem muito tempo inundadas", complementou o coordenador da Defesa Civil do município, Clystheres de Freitas.
Situação das ruas em Santa Maria de Jetibá após a forte chuva que caiu
Ruas em Santa Maria de Jetibá ficaram alagadas após chuva forte Crédito: Letícia Schwambach Gonçalves/Schú Schulz

20 DESALOJADOS

Com as ruas alagadas, a água entrou em muitas residências. Segundo a Defesa Civil, eram 20 desalojados até as 17h desta terça-feira (2). O órgão orientou aos moradores de regiões mais próximas à calha do rio e que tiveram a residência atingida pela inundação a irem para a casa de familiares. 

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada na casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel e não tem onde ficar. Sendo assim, é encaminhada a um abrigo temporário provido pelo governo.

Entenda

Fonte: Defesa Civil

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