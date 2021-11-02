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#ChuvaNoES

Chuva em Ecoporanga: rio transborda e provoca alagamentos

Segundo a Defesa Civil Municipal, o nível do rio 2 de Setembro já voltou ao normal; prejuízos na cidade ainda são contabilizados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 nov 2021 às 13:43

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:43

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última sexta-feira (29) também provocaram transtornos no município de Ecoporanga, região Noroeste, nesta terça-feira (2). Segundo a Defesa Civil Municipal, o rio que corta a cidade chegou a transbordar, mas, nesta manhã, o nível já havia voltado ao normal.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Nilson Teixeira, após o transbordamento do Rio 2 de Setembro, a água invadiu o mercado municipal, e pelo menos cinco casas, que ficam em uma área de ocupação irregular, foram alagadas. Os prejuízos na cidade ainda são contabilizados.
“O rio já baixou , mas houve registro de quedas de barreiras e barrancos. Fomos acionados para a comunidade de Ribeirãozinho, onde uma idosa que precisa sair da comunidade para fazer hemodiálise ficou presa. O carro, por conta dos alagamentos, não passou e tivemos que resgatá-la de bote”, contou o coordenador à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

Queda de barrancos em Ecoporanga

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Apesar das ocorrências, não há desalojados ou desabrigados na cidade. A Defesa Civil Municipal segue em alerta.

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