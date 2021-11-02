Chuva em Ecoporanga: rio transborda e provoca alagamentos

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Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Nilson Teixeira, após o transbordamento do Rio 2 de Setembro, a água invadiu o mercado municipal, e pelo menos cinco casas, que ficam em uma área de ocupação irregular, foram alagadas. Os prejuízos na cidade ainda são contabilizados.

“O rio já baixou , mas houve registro de quedas de barreiras e barrancos. Fomos acionados para a comunidade de Ribeirãozinho, onde uma idosa que precisa sair da comunidade para fazer hemodiálise ficou presa. O carro, por conta dos alagamentos, não passou e tivemos que resgatá-la de bote”, contou o coordenador à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

Queda de barrancos em Ecoporanga

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