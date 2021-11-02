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Sul do ES

Chuva no ES: trecho de rodovia é interditado em Itapemirim

Segundo a prefeitura, o trecho já sofria processo de erosão e o problema foi agravado pelas chuvas volumosas que atingem a região; há risco de o asfalto ceder
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 nov 2021 às 11:30

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 11:30

Rodovia interditada em Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMI
Com risco de desmoronar, um trecho da Rodovia do Penedo, no interior de ItapemirimSul do Espírito Santo, foi totalmente interditado na tarde de segunda-feira (1º). O motivo, segundo a prefeitura, é a erosão da parte da via por onde passa um córrego e uma galeria. Por conta das chuvas volumosas desde o fim de semana, o problema se agravou. Há uma rachadura no asfalto e poderia trazer riscos aos motoristas, se permanecesse liberada.
A Guarda Municipal e a Defesa Civil estiveram no local e observaram que a erosão tem evoluído desde a última vistoria. A rodovia somente será liberada, segundo o município, depois da realização de obras de reparo. Não foi divulgado prazo para que isso aconteça.

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