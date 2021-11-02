Chuva no ES: trecho de rodovia é interditado em Itapemirim

Com risco de desmoronar, um trecho da Rodovia do Penedo, no interior de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi totalmente interditado na tarde de segunda-feira (1º). O motivo, segundo a prefeitura, é a erosão da parte da via por onde passa um córrego e uma galeria. Por conta das chuvas volumosas desde o fim de semana, o problema se agravou. Há uma rachadura no asfalto e poderia trazer riscos aos motoristas, se permanecesse liberada.
A Guarda Municipal e a Defesa Civil estiveram no local e observaram que a erosão tem evoluído desde a última vistoria. A rodovia somente será liberada, segundo o município, depois da realização de obras de reparo. Não foi divulgado prazo para que isso aconteça.