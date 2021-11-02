Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#ChuvaNoES

Veja as cidades do ES com maiores volumes de chuva em 24 horas

Defesa Civil Estadual trabalha em esquema de "alerta máximo" para riscos de acidentes em decorrência das fortes chuvas
Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

02 nov 2021 às 09:04

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 09:04

Dados divulgados pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (2) mostram que seis cidades ultrapassaram a expressiva marca de 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas:
  1. Serra | 159 mm

  2. Aracruz | 153,4 mm

  3. Fundão | 147,4 mm

  4. Santa Maria de Jetibá | 117,9 mm

  5. Ibiraçu | 108,1 mm

  6. João Neiva | 105,4 mm

DOCUMENTO

Arquivos & Anexos

Boletim da Defesa Civil do ES | 02/11/2021

Confira na íntegra o documento divulgado pela Defesa Civil Estadual
Tamanho do arquivo: 437kb
Baixar

DEFESA CIVIL EM ALERTA MÁXIMO

Neste novo boletim, a Defesa Civil Estadual anunciou que trabalha em "alerta máximo" para possibilidade de reflexos graves em decorrência da chuva expressiva. Oito cidades capixabas, sendo cinco delas da Região Metropolitana de Vitória, estão classificadas com "risco alto" para a possibilidade de deslizamento de terra. São elas:
  1. Vitória
  2. Vila Velha
  3. Cariacica
  4. Serra
  5. Fundão
  6. Ibiraçu
  7. João Neiva
  8. Aracruz

"ALERTA LARANJA" PARA CHUVAS INTENSAS

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de risco de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h no Espírito Santo, válido até a manhã desta terça-feira (2), podendo ser prorrogado. Na segunda, foram registrados alagamentos e destruição de ruas em São Mateus e deslizamentos de terra em Barra de São Francisco.

Veja Também

Ciclone subtropical é a causa para as chuvas incessantes no Espírito Santo

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Fundão Ibiraçu Itaguaçu João Neiva Santa Maria de Jetibá Serra Vila Velha Vitória (ES) Boa Esperança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados