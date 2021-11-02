Veja as cidades do ES com maiores volumes de chuva em 24 horas

Dados divulgados pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (2) mostram que seis cidades ultrapassaram a expressiva marca de 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas:
- Serra | 159 mm
- Aracruz | 153,4 mm
- Fundão | 147,4 mm
- Santa Maria de Jetibá | 117,9 mm
- Ibiraçu | 108,1 mm
- João Neiva | 105,4 mm
DOCUMENTO
Arquivos & Anexos
Boletim da Defesa Civil do ES | 02/11/2021
Confira na íntegra o documento divulgado pela Defesa Civil Estadual
Tamanho do arquivo: 437kb
DEFESA CIVIL EM ALERTA MÁXIMO
Neste novo boletim, a Defesa Civil Estadual anunciou que trabalha em "alerta máximo" para possibilidade de reflexos graves em decorrência da chuva expressiva. Oito cidades capixabas, sendo cinco delas da Região Metropolitana de Vitória, estão classificadas com "risco alto" para a possibilidade de deslizamento de terra. São elas:
- Vitória
- Vila Velha
- Cariacica
- Serra
- Fundão
- Ibiraçu
- João Neiva
- Aracruz
"ALERTA LARANJA" PARA CHUVAS INTENSAS
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de risco de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h no Espírito Santo, válido até a manhã desta terça-feira (2), podendo ser prorrogado. Na segunda, foram registrados alagamentos e destruição de ruas em São Mateus e deslizamentos de terra em Barra de São Francisco.