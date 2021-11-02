Veja as cidades do ES com maiores volumes de chuva em 24 horas

Dados divulgados pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (2) mostram que seis cidades ultrapassaram a expressiva marca de 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas:

Neste novo boletim, a Defesa Civil Estadual anunciou que trabalha em "alerta máximo" para possibilidade de reflexos graves em decorrência da chuva expressiva. Oito cidades capixabas, sendo cinco delas da Região Metropolitana de Vitória, estão classificadas com "risco alto" para a possibilidade de deslizamento de terra. São elas: