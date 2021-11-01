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Segundo o Climatempo

Ciclone subtropical é a causa para as chuvas incessantes no Espírito Santo

O fenômeno meteorológico deve provocar mais chuvas no Estado ao longo desta segunda (1) e terça (2). Desde a última sexta-feira, poucos foram os períodos sem aguaceiros no ES
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 nov 2021 às 11:58

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:58

Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20)
Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva
As chuvas que vem atingindo o Espírito Santo desde a última sexta-feira (29) são causadas pela atuação de um ciclone subtropical que se formou na costa da região Sudeste do país. A informação é do portal Climatempo, que indica ainda que as precipitações no Estado devem ganhar força ao longo do dia e chegar a grandes volumes.
Ciclone subtropical se formou na costa do Sudeste e afeta o Espírito Santo
Ciclone subtropical se formou na costa do Sudeste e afeta o Espírito Santo Crédito: Climatempo
Ainda de acordo com o Climatempo, o sistema deve permanecer afetando o Espírito Santo até quarta-feira (3), quando o fenômeno meteorológico começa a se afastar para alto-mar. A previsão é de acumulado de chuvas que pode chegar a 150 milímetros em algumas regiões capixabas, com ventos atingindo 65 km/h, principalmente  no feriado de Finados (2).
Por conta das chuvas, o instituto aponta a expectativa de ressaca no mar capixaba nesta terça-feira, com ondas entre 1,5 a 2 metros. O portal também prevê que o sol volta a aparecer na quinta-feira (4) em boa parte do Estado, quando já não não deve chover. 

O CICLONE

De acordo com o portal Climatempo, um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste e a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vão favorecer a formação de nuvens muito carregadas. Trata-se de uma forte área de baixa pressão atmosférica que se alimenta das águas quentes do oceano.
O instituto aponta para o  elevado potencial para causar rajadas de vento de moderada a forte intensidade, especialmente na costa capixaba. Na terça-feira (2), como apontou o Climatempo, a baixa pressão atmosférica dará origem a um novo ciclone subtropical que vai manter o tempo bastante carregado principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.

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