Ciclone subtropical é a causa para as chuvas incessantes no Espírito Santo

Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva

As chuvas que vem atingindo o Espírito Santo desde a última sexta-feira (29) são causadas pela atuação de um ciclone subtropical que se formou na costa da região Sudeste do país. A informação é do portal Climatempo , que indica ainda que as precipitações no Estado devem ganhar força ao longo do dia e chegar a grandes volumes.

Ciclone subtropical se formou na costa do Sudeste e afeta o Espírito Santo Crédito: Climatempo

Ainda de acordo com o Climatempo, o sistema deve permanecer afetando o Espírito Santo até quarta-feira (3), quando o fenômeno meteorológico começa a se afastar para alto-mar. A previsão é de acumulado de chuvas que pode chegar a 150 milímetros em algumas regiões capixabas, com ventos atingindo 65 km/h, principalmente no feriado de Finados (2).

Por conta das chuvas, o instituto aponta a expectativa de ressaca no mar capixaba nesta terça-feira, com ondas entre 1,5 a 2 metros. O portal também prevê que o sol volta a aparecer na quinta-feira (4) em boa parte do Estado, quando já não não deve chover.

O CICLONE

De acordo com o portal Climatempo, um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste e a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vão favorecer a formação de nuvens muito carregadas. Trata-se de uma forte área de baixa pressão atmosférica que se alimenta das águas quentes do oceano.