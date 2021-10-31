Risco potencial

ES recebe novo alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h

Segundo o Inmet, há risco potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora, em todo o Espírito Santo

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 15:41

Lais Magesky

Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Alerta de chuvas intensas é válido para todo o território capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas nas 78 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até as 11h desta segunda-feira (1º). Anteriormente, o instituto havia alertado para risco de chuvas intensas em 47 municípios do Estado até este domingo (31).
Agora, novo boletim do Inmet destaca que há risco potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora, em todo o Espírito Santo até esta segunda-feira (1º).
Há, ainda, risco de descargas elétricas, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Veja instruções sobre como proceder nestes casos:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Outro alerta válido pelo instituto é o de perigo potencial para chuvas intensas, que expira às 11h desta segunda-feira (1º). Há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Veja as cidades em alerta:

