Instituto emite alerta de chuvas intensas para várias cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) um alerta de chuvas intensas para 47 municípios do Espírito Santo. O comunicado é válido até as 10h deste domingo (31).
De acordo com o anúncio, o acumulado de chuva está classificado como "perigo potencial". Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia. Há baixo risco de alagamentos e ocorrências de pequenos deslizamentos.
O órgão orienta que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alteração nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (193).
O alerta é válido para as regiões Central, Sul, Metropolitana e Litoral Norte capixaba. Confira a lista de cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória