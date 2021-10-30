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Perigo potencial

Instituto emite alerta de chuvas intensas para várias cidades do ES

Segundo o Inmet, grandes acumulados de chuva podem ser registrados na Grande Vitória e nas regiões Sul, Central e Litoral Norte capixaba até a manhã deste domingo (31)

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:25

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 out 2021 às 16:25
Inmet emite alerta para risco de acumulado de chuvas no ES
Inmet emite alerta para risco de acumulado de chuvas no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) um alerta de chuvas intensas para 47 municípios do Espírito Santo. O comunicado é válido até as 10h deste domingo (31).
De acordo com o anúncio, o acumulado de chuva está classificado como "perigo potencial". Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia. Há baixo risco de alagamentos e ocorrências de pequenos deslizamentos.

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O órgão orienta que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alteração nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (193).
O alerta é válido para as regiões Central, Sul, Metropolitana e Litoral Norte capixaba. Confira a lista de cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Fundão
  18. Guaçuí
  19. Guarapari
  20. Ibatiba
  21. Ibiraçu
  22. Ibitirama
  23. Iconha
  24. Irupi
  25. Itapemirim
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jerônimo Monteiro
  29. Laranja da Terra
  30. Marataízes
  31. Marechal Floriano
  32. Mimoso do Sul
  33. Muniz Freire
  34. Muqui
  35. Piúma
  36. Presidente Kennedy
  37. Rio Novo do Sul
  38. Santa Leopoldina
  39. Santa Maria de Jetibá
  40. Santa Teresa
  41. São José do Calçado
  42. Serra
  43. Vargem Alta
  44. Venda Nova do Imigrante
  45. Viana
  46. Vila Velha
  47. Vitória

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