Dia de Finados: regras e horários dos cemitérios na Grande Vitória

Cemitério em Cariacica no feriado de Finados de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

Dia de Finados. Mesmo com o avanço da vacinação contra a As prefeituras da Grande Vitória definiram horários e regras para a visitação em cemitérios na próxima terça-feira (2),. Mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Estado, o uso de máscara de proteção continua obrigatório e está mantida a orientação para evitar aglomerações e procurar ambientes ventilados durante as visitações aos túmulos.

As administrações municipais reforçaram os serviços de manutenção durante a semana, visando o feriado. Algumas prefeituras afirmam que 2 de novembro é a data com maior movimentação nos cemitérios durante o ano.

VEJA OS HORÁRIOS E REGRAS EM CADA CIDADE:

Vitória

Os cemitérios de Maruípe e Santo Antônio funcionarão em horário normal, das 7h às 17h. A Prefeitura de Vitória promete reforçar o efetivo na segurança, limpeza e administração durante o Dia de Finados. Segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, o dia 2 de novembro é a data com maior movimentação no ano em cemitérios municipais de Vitória.

A prefeitura orienta que os munícipes utilizem máscaras de proteção contra a Covid-19 e mantenham uma distância segura de outras pessoas.

Cemitério de Maruípe, também conhecido como Boa Vista - Avenida Adolpho Cassoli, 314, São Cristóvão

Cemitério de Santo Antônio - Avenida Santo Antônio, 1.650, Santo Antônio

CARIACICA

Os oito cemitérios municipais estarão abertos para visitação no Dia de Finados, das 7h às 17h. A prefeitura informou que realiza serviços de manutenção, limpeza e adequações com frequência, mas que deve reforçar a preparação para o feriado. Banheiros químicos e álcool em gel devem ficar à disposição dos munícipes nos locais.

A prefeitura orienta que as pessoas utilizem máscara de proteção contra a Covid-19 e que evitem aglomeração. A administração municipal pede ainda que idosos e gestantes, se possível, fiquem em casa.

Cemitério Santo Agostinho: Rua Santo Agostinho, s/nº, Aparecida.



Cemitério São Jorge: Rua Projetada, s/nº, Oriente.



Cemitério São Pedro: Rua Telefônica, s/nº, Cruzeiro do Sul.



Cemitério São José: Rua Demóstenes Nunes Vieira, s/nº, Alto Lage.



Cemitério Jardim da Saudade: Rodovia do Contorno, s/nº, Nova Rosa da Penha.



Cemitério São João Batista: Rua Florentino Avidos, s/nº, Cariacica-Sede.



Cemitério Santo Amaro, Rua Goiás, s/nº, Novo Brasil.



Cemitério São Francisco de Assis: localizado nas dependências do Hospital Pedro Fontes, Nova Rosa da Penha.



VILA VELHA

Os seis cemitérios de Vila Velha funcionarão das 7h às 17h no Dia de Finados. O horário de funcionamento é o mesmo na véspera do feriado e no fim de semana. A prefeitura informou que intensificou os serviços de capina, roçagem, limpeza, varrição, poda de árvores, pintura e reformas em todos os cemitérios.

A prefeitura orienta que os visitantes mantenham o distanciamento social e utilizem máscara de proteção contra a Covid-19. Banheiros químicos estarão disponíveis na entrada dos cemitérios.

Cemitério Centro de Vila Velha - Rua Coronel Sodré, s/n, Centro de Vila Velha



Cemitério de Santa Inês - Rua Ruy Braga Ribeiro, 900, Santa Inês



Cemitério do Bosque - Rua Bela Vista, 36, Alvorada



Cemitério da Barra do Jucu - Avenida Praia, s/n, Barra do Jucu



Cemitério da Ponta da Fruta - Morro da Lagoa, s/n, Ponta da Fruta (atrás do Parque da Paz)



Cemitério da Ponta Fruta - Avenida da Praia, s/n, Ponta da Fruta.



FUNDÃO

A prefeitura de Fundão informou que os três cemitérios municipais ficarão abertos das 7h às 17h no Dia de Finados. A administração municipal orienta que os visitantes utilizem máscara de proteção contra a Covid-19.

Cemitério Valão Grande, bairro Beira Rio



Cemitério de Fundão, na sede



Cemitério de Timbuí.



SERRA

Os seis cemitérios municipais da Serra funcionarão das 7h às 17h no Dia de Finados. A administração municipal orienta que os visitantes utilizem máscara de proteção contra a Covid-19, mantenham a higienização das mãos, além de evitarem aglomerações.

Cemitério de Carapina



Cemitério de Jacaraípe

Cemitério de Nova Almeida

Cemitério de Pitanga

Cemitério de Serra-Sede

Cemitério de São Domingos

VIANA

Os cinco cemitérios de Viana estarão abertos das 7h às 17h no Dia de Finados. O horário pode ser estendido caso haja aumento da procura, segundo a prefeitura. Segundo a administração municipal, houve reforço nos serviços de varrição, capina, limpeza e pintura.

É necessário o uso da máscara de proteção contra a Covid-19. Os cemitérios vão disponibilizar álcool em gel para os visitantes.

Cemitério Araçatiba: Rua João Colombo Neves, ao lado da Igreja Nossa Senhora D’Ajuda



Cemitério Viana Sede: Rua Presidente Kenedy



Cemitério de Eldorado: Rua Xingu, 229 – Eldorado



Cemitério Vertical: Rua Viana - Morada Bethânia



Cemitério de Nova Bethânia: Rua Buenos Aires – Nova Bethânia.



GUARAPARI