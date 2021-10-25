Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Vila Rubim

Crea-ES vai pedir demolição de obra no imóvel do Mercado de Peixes

Decisão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo foi divulgada nesta segunda (25), após vistorias fiscal e técnica realizadas no local
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 out 2021 às 17:21

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:21

Início do dia no Mercado da Vila Rubim, em Vitória. Retratei as lojas ainda fechadas e posteriormente abertas com trabalhadores em suas atividades
Mercado de Peixes da Vila Rubim, no Centro de Vitória:  Crédito: Fernando Madeira
Crea-ES vai pedir demolição de obra no imóvel do Mercado de Peixes
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai solicitar, de imediato, a demolição de uma obra que fica acima do Mercado de Peixes da Vila Rubim, no Centro de Vitória. Na tarde desta segunda-feira (25), acontece uma reunião da entidade com a Defesa Civil e a Secretaria de Obras da Capital para discutir os resultados das ações e os dados levantados nas vistorias realizadas no local.
O pedido acontece após laudos constatarem riscos de incêndio e desabamento do prédio. No início deste mês, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) abriu inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na edificação do Mercado de Peixes da Vila Rubim, "tendo em vista a possibilidade de ocorrer danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas daquela região".
A portaria cita que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória (Sedec) e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo realizaram uma visita no dia 21 de julho de 2021, com o intuito de avaliar riscos estruturais da edificação.
Início do dia no Mercado da Vila Rubim, em Vitória. Retratei as lojas ainda fechadas e posteriormente abertas com trabalhadores em suas atividades
Mercado de Peixes da Vila Rubim, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
De acordo com o documento, o laudo da vistoria da Sedec ressaltou diversas patologias no Mercado de Peixes da Vila Rubim, além do potencial risco de incêndio em virtude de “muitos pontos com fiação exposta e antiga, estoque de materiais inflamáveis e quadros de distribuição fora dos padrões e normas técnicas”, inexistindo, ainda, “equipamentos para prevenção e combate a incêndios como extintores, sinalização e iluminação de emergência”.
Segundo o presidente do Crea-ES, o engenheiro Jorge Silva, que acompanhou presencialmente a última vistoria, são 44 famílias que dependem daquele local para garantir o sustento. "É por isso que estamos trabalhando com tanto cuidado. Temos que garantir a segurança da sociedade sem causar danos sociais à mesma", completou.
As informações coletadas durante uma vistoria na manhã desta segunda-feira passaram por uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros civis, mecânicos, eletricistas, de meio ambiente e de segurança do trabalho do Crea-ES.
A reportagem de A Gazeta acionou a Defesa Civil de Vitória para saber se o órgão vai acatar o pedido de demolição e outros detalhes. Em nota, o órgão informou que a solicitação do Crea-ES vai ao encontro de uma decisão que já havia sido tomada pela Prefeitura de Vitória.
"No plano de ação, prevíamos a demolição da área irregular localizada no terceiro pavimento do Mercado de Peixes da Vila Rubim. Essa medida já havia sido apresentada ao Ministério Público, em setembro deste ano, e ao Poder Judiciário, na última semana, como parte dos esclarecimentos prestados pela administração municipal ao Poder Judiciário", diz a nota.

ENTENDA A SITUAÇÃO

O Ministério Público do Espírito Santo pediu a interdição do Mercado do Peixe, na Vila Rubim, para a Prefeitura de Vitória, proprietária do imóvel, após laudos que constataram riscos de incêndio e desabamento do prédio. A pedido do MPES, o Corpo de Bombeiros esteve no local para uma vistoria e indicou a necessidade de interdição do prédio. Além da interdição, o órgão solicita que a prefeitura execute as ações a seguir:
  • Insira os moradores ocupantes do pavimento superior do mercado em programas habitacionais;
  • Disponibilize um local seguro para o exercício da atividade econômica dos comerciantes até a reestruturação do Mercado de Peixes;
  • Apresente um plano de reestruturação do mercado;
  • Inscreva o Mercado de Peixes da Vila Rubim como patrimônio cultural e imaterial de Vitória.
No último dia 19, a Prefeitura de Vitória informou que, atendendo à solicitação do MPES, a Defesa Civil foi ao local e constatou a existência de construções não autorizadas e também de um depósito irregular de materiais inflamáveis, como bobinas de tecido e couro.
Início do dia no Mercado da Vila Rubim, em Vitória. Retratei as lojas ainda fechadas e posteriormente abertas com trabalhadores em suas atividades
Mercado da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Segundo a prefeitura, os proprietários foram notificados e retiraram os materiais inflamáveis do local. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) fez o atendimento social das famílias e coletou a documentação.
No entanto, por estarem ocupados de forma irregular em um prédio público, a lei não permite que os moradores sejam enquadrados em programas de habitação.
Com informações do G1 ES

Atualização

25/10/2021 - 8:07
Após a publicação desta matéria, a Defesa Civil de Vitória respondeu aos questionamentos sobre a demolição da obra que fica no imóvel do Mercado de Peixes da Vila Rubim. O texto foi atualizado.

Veja Também

Motorista perde controle e tomba com carro em posto no Centro de Vitória

Teatro do Centro Cultural Carmélia terá até projeções audiovisuais após reforma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória defesa civil Grande Vitória Vitória (ES) Vila Rubim Crea-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados