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Avenida Princesa Isabel

Motorista perde controle e tomba com carro em posto no Centro de Vitória

Duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência; ao menos uma bomba do posto foi atingida
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 out 2021 às 07:32

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 07:32

Um carro tombou e atingiu um posto de combustíveis na Avenida Princesa Isabel
Um carro tombou e atingiu um posto de combustíveis na Avenida Princesa Isabel Crédito: Vitor Jubini
Um carro ficou tombado após invadir um posto de combustíveis na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na madrugada desta segunda-feira (25). Ao menos uma bomba do posto, que fica na Praça Pio XII, foi atingida pelo veículo. Os dois ocupantes foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
De acordo com o responsável pelo veículo, o condutor alegou que foi fechado por um outro carro, acabou perdendo o controle da direção e tombou. A Guarda Municipal, que foi até o local do acidente, informou que a batida teria acontecido às 3h38 da madrugada. A área do posto de combustíveis foi isolada.
O acidente deixou marcas de freada na pista da Avenida Princesa Isabel. Pelas marcas, é possível ver que o veículo seguia pela via quando começa a frear e desvia bruscamente na direção ao posto.

Carro tombou na Avenida Princesa Isabel

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal informou que o veículo teria sido fechado por outro carro na Avenida Princesa Isabel, próximo ao cruzamento com a Rua Marcellino Duarte, e atingido as bombas de combustível do posto. Segundo a guarda, as duas vítimas do acidente foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros.
A Guarda Municipal também informou que a ocorrência foi atendida também pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).  A corporação foi demandada pela reportagem, mas ainda não houve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
Com informações de Aurélio Freitas, da TV Gazeta

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