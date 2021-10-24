Motorista que morreu carbonizado em acidente em Guarapari tinha 24 anos

Dherman Herpst, de 24 anos, morreu carbonizado em acidente que aconteceu em Guarapari na madrugada deste domingo (24) Crédito: Instagram @danilocunha93 / Arquivo Pessoal

A Gazeta, a família confirmou o óbito do rapaz, que morreu carbonizado. Ele trabalhava com entregas de produtos de hortas, pomares e granjas. O motorista do Corolla que morreu após se envolver em um acidente com uma carreta e um caminhão na altura do quilômetro 339 da BR 101, no bairro Jabuti, em Guarapari, era o jovem Dherman Herpst, de 24 anos. A colisão aconteceu na madrugada deste domingo (24), por volta de 1h. À reportagem de, a família confirmou o óbito do rapaz, que morreu carbonizado. Ele trabalhava com entregas de produtos de hortas, pomares e granjas.

"Não estávamos no local e não fomos lá. A respeito do sepultamento e velório, infelizmente (ainda) não terá nada porque ele morreu carbonizado", lamentou Walter Herpst, irmão de Dherman. Walter não soube dar mais detalhes sobre o acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve incêndio nos veículos após a colisão (veja vídeo abaixo), o que interditou o trânsito nos dois sentidos da BR 101. A pista foi totalmente liberada para o tráfego às 6h22 deste domingo.

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Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre veículos, seguida de incêndio, por volta de 1h da madrugada na BR 101. Informações dão conta de que Dherman teria tentado cortar um caminhão, quando teria batido de frente com uma carreta, atingindo também o outro veículo que tentava ultrapassar.

"Os três automóveis pegaram fogo. O motorista do Corolla morreu no local, carbonizado. Os outros dois condutores dos caminhões foram socorridos a unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim e para a UPA de Guarapari. O Corpo de Bombeiros extinguiu as chamas e realizou a limpeza de pista", informou o órgão.

Dherman Herpst, de 24 anos, morreu carbonizado em acidente que aconteceu em Guarapari na madrugada deste domingo (24) Crédito: Arquivo Pessoal

TV Gazeta, no Segundo apuração da, no Departamento Médico Legal (DML) , em Vitória, a família do empresário que morreu tentou liberar o corpo para o enterro, sem sucesso, visto que a vítima ficou carbonizada. Vai ser necessária a realização de teste de DNA, cuja resposta deverá ser liberada entre 30 a 60 dias.

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) não soube informar em qual sentido trafegavam o carro de passeio e o caminhão de eucalipto. Em entrevista para a TV Gazeta, o soldador Adilson Teixeira, que mora próximo ao local do acidente, informou que ajudou a socorrer as vítimas. Ele relata que o Corolla seguia no sentido Guarapari, assim como o caminhão de eucalipto.

Acidente em Guarapari

“Quando chegamos ao local o motorista do Corolla já não falava mais nada. O motorista do caminhão de eucalipto estava preso às ferragens e gritava muito. Nós conseguimos retirá-lo com ajuda de outras pessoas. O motorista da outra carreta, que carregava bobinas, ficou ferido, mas conseguiu sair do carro. Logo depois o fogo tomou conta de tudo”, relatou.