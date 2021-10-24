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Na BR 101

Motorista fica ferido em acidente entre carro e carreta em Iconha

Batida ocorreu no km 372 da rodovia, por volta das 7h30 deste domingo (24). Segundo a PRF, trânsito no trecho está fluindo em sistema de pare e siga

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 08:58

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

24 out 2021 às 08:58
O motorista do HB 20 foi socorrido em estado grave
Acidente entre carro e carreta deixa ferido na BR 101, em Iconha. Veículos foram parar fora da pista Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente no km 372 da BR 101, na altura de Iconha, no Sul do Espírito Santo. A batida, entre um carro de passeio e uma carreta, ocorreu volta das 7h30 deste domingo (24).
Com o impacto da colisão, o Hyundai HB20 e a carreta foram parar fora da pista. O carro ficou com a frente destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local está fluindo em sistema pare e siga. As causas do acidente não foram informadas.
A vítima conduzia o Hyundai HB 20 e foi socorrida por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta  e não se sabe se haviam outros ocupantes no veículo menor.

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