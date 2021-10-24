Motorista fica ferido em acidente entre carro e carreta em Iconha

Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente no km 372 da BR 101, na altura de Iconha, no Sul do Espírito Santo. A batida, entre um carro de passeio e uma carreta, ocorreu volta das 7h30 deste domingo (24).
Com o impacto da colisão, o Hyundai HB20 e a carreta foram parar fora da pista. O carro ficou com a frente destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local está fluindo em sistema pare e siga. As causas do acidente não foram informadas.
A vítima conduzia o Hyundai HB 20 e foi socorrida por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta e não se sabe se haviam outros ocupantes no veículo menor.