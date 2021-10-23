Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passou a noite bebendo

Após festa, motorista sai embriagado e bate em veículos parados no Sul do ES

Jovem de 22 anos foi autuado pela polícia por embriaguez ao volante, mas liberado após o pagamento de fiança; ocorrência foi registrada no Centro de Castelo

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 20:08

Publicado em 

23 out 2021 às 20:08
Motorista embriagado bate de carro em veículos estacionados em avenida no Centro de Castelo
Motorista embriagado bate de carro em veículos estacionados em avenida no Centro de Castelo Crédito: Reprodução
Após passar a noite bebendo em uma festa, um jovem de 22 anos decidiu voltar para casa dirigindo e, no trajeto, bateu em dois carros estacionados - um Fusca e uma caminhonete. A ocorrência foi registrada por câmeras de videomonitoramento na manhã deste sábado (23), na avenida Ministro Araripe, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Levado à delegacia, ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas liberado após pagamento de fiança. 
Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e, em nota, informou que, no local, o causador da batida relatou que ingeriu bebida alcoólica durante a noite em uma festa e, no percurso de retorno para casa, bateu nos carros. "Ele realizou o teste do etilômetro (bafômetro), que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. O homem, que também não portava CNH, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido." O exame do bafômetro registrou 0,51 miligrama de álcool por ar expelido. 
Também por nota, a Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança. A assessoria da PC falou que não tem autorização para passar informações sobre o valor.  
Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta, em Linhares

Veja Também

Caminhão bate em carro de luxo em Guarapari; motorista fica em estado grave

Gato sobe no telhado para não tomar vacina e é resgatado pelos Bombeiros

Adolescente atingido por árvore é socorrido por helicóptero no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados