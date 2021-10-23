Após festa, motorista sai embriagado e bate em veículos parados no Sul do ES

Após passar a noite bebendo em uma festa, um jovem de 22 anos decidiu voltar para casa dirigindo e, no trajeto, bateu em dois carros estacionados - um Fusca e uma caminhonete. A ocorrência foi registrada por câmeras de videomonitoramento na manhã deste sábado (23), na avenida Ministro Araripe, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Levado à delegacia, ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas liberado após pagamento de fiança.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e, em nota, informou que, no local, o causador da batida relatou que ingeriu bebida alcoólica durante a noite em uma festa e, no percurso de retorno para casa, bateu nos carros. "Ele realizou o teste do etilômetro (bafômetro), que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. O homem, que também não portava CNH, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido." O exame do bafômetro registrou 0,51 miligrama de álcool por ar expelido.
Também por nota, a Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança. A assessoria da PC falou que não tem autorização para passar informações sobre o valor.
Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta, em Linhares