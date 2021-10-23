Adolescente atingido por árvore é socorrido por helicóptero no ES

Um adolescente de 16 anos precisou ser transportado de helicóptero de Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, até um hospital da Grande Vitória, após ser atingido por uma árvore de grande porte. A parte do corpo afetada foi o tronco. Ele estava trabalhando com o pai no corte de árvores, quando foi vítima do acidente.
Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer), o adolescente estava com graves traumas, mas foi transportado consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas.
O acidente aconteceu a cerca de 15 quilômetros do Centro de Laranja da Terra. O primeiro socorro foi feito pelo pai, que levou o filho até o hospital local. Lá, a equipe verificou a gravidade das lesões, exigindo uma transferência. O Samu foi chamado e, então, decidiu-se pelo transporte aéreo devido à distância entre os hospitais.
De acordo com o Notaer, além da viagem ser mais rápida, visto que o helicóptero leva cerca de 25 minutos da Grande Vitória até Laranja da Terra e a ambulância pode demorar de 3 a 4 horas, o voo oferece mais estabilidade ao paciente.