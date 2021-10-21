Tragédia na BR 101: monumento em Domingos Martins homenageia vítimas

Monumento para homenagear vítimas de acidente, do grupo Bergfreunde, foi inaugurado nesta sexta-feira (21) em Domingos Martins Crédito: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Domingos Martins

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Segundo a prefeitura, o monumento foi construído pelo artista Hipólito Alves e custeado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A obra de arte é fruto de um pedido das mães das vítimas do trágico acidente. O grupo folclórico voltava de uma apresentação em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando uma carreta que transportava placas de granito chocou-se contra o micro-ônibus onde eles estavam.

Monumento para homenagear vítimas de acidente, do grupo Bergfreunde, foi inaugurado nesta sexta-feira (21) em Domingos Martins Crédito: Divulgação | Prefeitura de Domingos Martins

A estátua é de um casal de dançarinos vestido com roupas típicas dos grupos folclóricos do município. O monumento pesa 500 kg, é feito de liga de minério e calcita e demorou 120 dias para ser finalizado. O grupo de dança Bergfreunde tem objetivo de resgatar, preservar e difundir a cultura alemã por meio da dança.

O monumento também possui uma placa e, em volta dela, foram colocadas onze estrelas com as fotos e nomes das vítimas do acidente: Aloisio, Fabiana, Gabriel, José Ronaldo, Karinny, Luiz Fabiano, Marilia, Nandeiara, Pedro Lucas, Suzana e Vanderli.

As onze vítimas do grupo Folclórico Bergfreunde, que morreram em um acidente em setembro de 2017 em Mimoso do Sul, na BR 101 Crédito: Arquivo | A Gazeta

RELEMBRE O CASO

As onze pessoas que morreram no acidente estavam em um micro-ônibus que pegou fogo após bater de frente com um caminhão de bebidas no km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul. Entre as vítimas, nove eram integrantes do grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins. Eles voltavam de uma apresentação na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Os casais de dançarinos tinham idades entre 17 e 42 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal na ocasião, 20 pessoas estavam no micro-ônibus: onze morreram, três pessoas tiveram lesões graves, duas sofreram ferimentos lesões leves e quatro saíram ilesas.

Acidente grave com caminhão carregado de granito e micro-ônibus matou 11 pessoas do grupo folclórico de Domingos Martins na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O músico Éden Schambach Júnior, 48 anos, participou dos ensaios para a apresentação em Minas Gerais, mas não viajou com o grupo por conta de um compromisso na cidade. Na época, o músico contou à reportagem que o veículo em que os dançarinos estavam foi alugado com recursos do Edital de Locomoção da Secretaria Estadual de Cultura (Secult).

O caminhão com chapas de granito seguia de Vitória para o Rio de Janeiro e perdeu o controle quando passava por outro automóvel, derrubando todo o granito na pista. Em seguida, colidiu contra a lateral do micro-ônibus que, desgovernado, invadiu a contramão e bateu contra uma carreta que transportava cervejas. Ambos pegaram fogo. O Ford Ka, que seguia atrás do micro-ônibus, colidiu com os pedaços de granito espalhados na via.

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