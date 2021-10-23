Gato sobe no telhado para não tomar vacina e é resgatado pelos Bombeiros

Gatos nem sempre conseguem descer de locais muito elevados Crédito: Unplash

Até aí tudo bem, casos assim acontecem. O diferente mesmo foi o motivo pelo qual o felino ficou preso no teto de um imóvel localizado no bairro BNB.

O gato fugiu ao ser levado para tomar vacina. Neste sábado, várias cidades do Estado realizam campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos.

Para correr da agulhada, o felino acabou subindo em um telhado e só conseguiu sair de lá com ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros.

O salvamento do gatinho "antivacina" foi feito com sucesso e o bicho foi entregue aos cuidados dos donos.

GATOS SOBEM EM LOCAIS DIFÍCEIS COM FACILIDADE, MAS DESCER É COMPLICADO

É natural dos felinos subir com facilidade em locais difíceis e elevados, como telhados e as árvores, assim como outros locais.

Contudo, por uma questão anatômica, para a descida, em muitos casos as garras não dão a estabilidade e segurança que os bichos necessitam, e por isso os animais demoram ou têm receio de descer.

Gato preso em telhado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após três dias na Serra Crédito: Divulgação/Bombeiros