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Gato sobe no telhado para não tomar vacina e é resgatado pelos Bombeiros

Caso curioso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no ES, na manhã deste sábado (23), dia de campanha de vacinação contra a raiva

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 15:11

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

23 out 2021 às 15:11
Gato, felino, animal de estimação
Gatos nem sempre conseguem descer de locais muito elevados Crédito: Unplash
Uma ocorrência curiosa foi registrada na manhã deste sábado (23) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Por volta das 10h30, foi feito um chamado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para o resgate de um gato que subiu em um telhado e não conseguia descer.
Até aí tudo bem, casos assim acontecem. O diferente mesmo foi o motivo pelo qual o felino ficou preso no teto de um imóvel localizado no bairro BNB.

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O gato fugiu ao ser levado para tomar vacina. Neste sábado, várias cidades do Estado realizam campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos.
Para correr da agulhada, o felino acabou subindo em um telhado e só conseguiu sair de lá com ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros.
O salvamento do gatinho "antivacina" foi feito com sucesso e o bicho foi entregue aos cuidados dos donos.

GATOS SOBEM EM LOCAIS DIFÍCEIS COM FACILIDADE, MAS DESCER É COMPLICADO

É natural dos felinos subir com facilidade em locais difíceis e elevados, como telhados e as árvores, assim como outros locais.
Contudo, por uma questão anatômica, para a descida, em muitos casos as garras não dão a estabilidade e segurança que os bichos necessitam, e por isso os animais demoram ou têm receio de descer. 
Recentemente, na Serra, um gato ficou preso no telhado de uma casa de aproximadamente oito metros de altura por três dias.
Gato preso em telhado há três dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Gato preso em telhado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após três dias na Serra Crédito: Divulgação/Bombeiros
Para o salvamento do animal, os Bombeiros também precisaram ser acionados e usaram uma escada articulada.

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