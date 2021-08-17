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Novo Porto Canoa

Gato preso em telhado há três dias mobiliza resgate dos Bombeiros na Serra

Trabalho exigiu uma escada articulada, já que a altura da edificação é de aproximadamente oito metros

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:33

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:33
Gato preso em telhado há três dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Gato preso em telhado há três dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação/Bombeiros
Um gato preso há três dias no telhado de uma casa no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, mobilizou o resgate do Corpo de Bombeiros no início da manhã desta terça-feira (17).
O pedido de socorro, segundo o Corpo de Bombeiros, foi feito por uma pessoa de uma organização não governamental (ONG) atuante em resgate de animais, que informou que o gato estava em um telhado, de aproximadamente oito metros de altura.
Com a ajuda de uma escada articulada, os bombeiros realizaram o resgate e entregaram o gato aos cuidados do dono.

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