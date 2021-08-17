Gato preso em telhado há três dias mobiliza resgate dos Bombeiros na Serra

Um gato preso há três dias no telhado de uma casa no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, mobilizou o resgate do Corpo de Bombeiros no início da manhã desta terça-feira (17).
O pedido de socorro, segundo o Corpo de Bombeiros, foi feito por uma pessoa de uma organização não governamental (ONG) atuante em resgate de animais, que informou que o gato estava em um telhado, de aproximadamente oito metros de altura.
Com a ajuda de uma escada articulada, os bombeiros realizaram o resgate e entregaram o gato aos cuidados do dono.