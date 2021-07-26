Papagaio que deu trabalho aos bombeiros em Vitória é resgatado

Serviço de Resgate de Animais Silvestres levou o animal para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) Crédito: Divulgação/Semmam

(veja o video abaixo), uma moradora do bairro conseguiu se aproximar da ave de maneira bem simples: oferecendo alimentos e água. Após a conquista, ela acionou o serviço do Centro de Triagem, mantido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Dias após a tentativa de captura do animal pelos Bombeiros, que teve duração de cerca de 5 horas e terminou sem sucesso, uma moradora do bairro conseguiu se aproximar da ave de maneira bem simples: oferecendo alimentos e água. Após a conquista, ela acionou o serviço do Centro de Triagem, mantido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

Segundo o biólogo da Semmam Saulo Ramos, o papagaio estava bem e vai ficar ainda melhor aos cuidados que receberá daqui para a frente. "Esse resgate ganha ainda mais importância por tratar-se de um animal que não tem anilha, ou seja, não tem registro, é fruto do comércio ilegal de animais silvestres", explicou.

Ainda de acordo com o biólogo, o animal interagia de longe com os moradores, que faziam fotos e vídeos dele, mas, como estava em boas condições de saúde, ele conseguiu fugir das tentativas anteriores de resgate. "Desta vez, com o tempo, a moradora ganhou a confiança dele, o que possibilitou a captura", ressaltou.

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RELEMBRE O CASO

Na última quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h20 para resgatar uma ave que estava no topo da árvore desde o dia 19, segunda-feira da semana passada. A operação ocorreu após palavras repetidas pelo papagaio, que exclamava: "socorro!". No entanto, no local, as equipes constataram que ele tinha boas condições de saúde e não apresentava risco.

Após cerca de 5 horas da tentativa de resgate, com a utilização de uma plataforma erguida por um caminhão dos Bombeiros para tentar alcançá-lo, o papagaio acabou voando para uma árvore ao lado e não foi possível verificar que o animal não estava preso ou ferido. Com a ação, as equipes deixaram o local, com a consciência de que estava tudo bem.

O resgate do papagaio em Vitória

QUANDO ACIONAR O SERVIÇO DE RESGATE

O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, Tarcísio Föeger, explica que nem todo animal silvestre precisa ser recolhido. "Vitória é uma cidade que possui muitas áreas verdes, e é comum encontrarmos animais silvestres no espaço urbano. O recolhimento só é recomendado se o bicho apresenta risco para a população ou se está ferido ou precisando de cuidados", esclareceu.