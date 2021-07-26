Papagaio que deu trabalho aos bombeiros em Vitória é resgatado

Após um longo resgate que deu o que falar na manhã da última quarta-feira (21), o papagaio que ficou preso em cima de uma árvore no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, ganhou um lar para chamar de seu. O animal foi encaminhado, na manhã desta segunda-feira (26), para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona, na Serra, onde ele terá casa, comida e cuidados especializados.
Dias após a tentativa de captura do animal pelos Bombeiros, que teve duração de cerca de 5 horas e terminou sem sucesso (veja o video abaixo), uma moradora do bairro conseguiu se aproximar da ave de maneira bem simples: oferecendo alimentos e água. Após a conquista, ela acionou o serviço do Centro de Triagem, mantido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).
Segundo o biólogo da Semmam Saulo Ramos, o papagaio estava bem e vai ficar ainda melhor aos cuidados que receberá daqui para a frente. "Esse resgate ganha ainda mais importância por tratar-se de um animal que não tem anilha, ou seja, não tem registro, é fruto do comércio ilegal de animais silvestres", explicou.
Ainda de acordo com o biólogo, o animal interagia de longe com os moradores, que faziam fotos e vídeos dele, mas, como estava em boas condições de saúde, ele conseguiu fugir das tentativas anteriores de resgate. "Desta vez, com o tempo, a moradora ganhou a confiança dele, o que possibilitou a captura", ressaltou.
RELEMBRE O CASO
Na última quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h20 para resgatar uma ave que estava no topo da árvore desde o dia 19, segunda-feira da semana passada. A operação ocorreu após palavras repetidas pelo papagaio, que exclamava: "socorro!". No entanto, no local, as equipes constataram que ele tinha boas condições de saúde e não apresentava risco.
Após cerca de 5 horas da tentativa de resgate, com a utilização de uma plataforma erguida por um caminhão dos Bombeiros para tentar alcançá-lo, o papagaio acabou voando para uma árvore ao lado e não foi possível verificar que o animal não estava preso ou ferido. Com a ação, as equipes deixaram o local, com a consciência de que estava tudo bem.
O resgate do papagaio em Vitória
QUANDO ACIONAR O SERVIÇO DE RESGATE
O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, Tarcísio Föeger, explica que nem todo animal silvestre precisa ser recolhido. "Vitória é uma cidade que possui muitas áreas verdes, e é comum encontrarmos animais silvestres no espaço urbano. O recolhimento só é recomendado se o bicho apresenta risco para a população ou se está ferido ou precisando de cuidados", esclareceu.
Caso se depare com um animal em algumas das situações citadas pelo secretário, é recomendado ligar imediatamente para o telefone (27) 99724-2788 ou para o 156. A partir do acionamento, o comunicante deverá seguir as orientações e aguardar o profissional fazer o recolhimento. O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza, em um dos parques naturais de Vitória, ou levado para os centros específicos para a reabilitação presentes no município da Grande Vitória.