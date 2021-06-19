Quer adotar um animal de estimação? Veja dicas importantes antes da decisão

É preciso entende-lo como um membro da família que possui demandas específicas que, na maioria das vezes, vão afetar o orçamento familiar Crédito: Freepik

Diversas ações e feiras para incentivar a adoção de cães e gatos têm sido realizadas na Grande Vitória. Em geral, os bichos foram recolhidos por maus-tratos, receberam todos os cuidados e estão prontos para viver em um novo lar. Mas, antes de decidir levar o pet para casa, é preciso saber algumas informações.

Huandra Seibel, da Ong Pra Mia , diz que a adoção para o animal é o contato com o amor e a oportunidade de uma vida segura e feliz. "Para as Ong's, é dar a oportunidade para novos resgates. Quando um animalzinho é adotado conseguimos ajudar aqueles que ainda esperam por uma oportunidade".

Ela conta que um dos pontos fundamentais para quem quer adotar é o planejamento. "É preciso planejamento. Os animais, se bem cuidados, vivem cerca de 15 anos. Para isso, é preciso entendê-lo como um membro da família, que possui demandas específicas e que, na maioria das vezes, vão afetar o orçamento familiar. Além dos gastos mensais com ração, é preciso fazer exames de rotina, dar anti-carrapato, anti-pulgas, remédio de verme e vaciná-los anualmente".

Mesmo com o planejamento feito, antes da decisão, outra dica é conversar com toda a família que vive na residência. "E verificar se há algum alérgico em casa e se todos realmente estão abertos à adoção".

Huandra diz que a adoção para o animal é o contato com o amor e a oportunidade de uma vida segura e feliz. Crédito: Divulgação

"Os bichos também precisam de atenção e amor. Cachorros, por exemplo, gostam da companhia do humano. Reservar um tempo diário na agenda para passeios e interações é muito importante" Huandra Seibel - Economista e voluntária na Ong Pra Mia

NECESSIDADES DO PET

Rosimere Thome, do Abrigo Patas e Pelos , diz que é necessário pensar bem antes de levar um bichinho para casa. "Não é um brinquedo ou um objeto que, quando envelhecer e não for mais interessante, a pessoa simplesmente descarta. O abandono causa dor, eles não compreendem o porquê e sentem saudades da casa e da família".

Ela conta que o ideal é escolher um animal que melhor se adapta à vida do dono. "Tem que pensar sobre as necessidades do animal como também o estilo de vida do futuro 'pai de pet'. Constantemente, vemos pessoas que adotam e depois devolvem o animal pois não pensaram bem".

Outra dica é sobre estar atento às vacinas. "Manter a carteira de vacina sempre em dia, é fundamental para evitar possíveis doenças e até a morte", diz Rosimere.

PACIÊNCIA

Huandra conta que uma atitude equivocada é pensar que apenas as vacinadas dadas pelas prefeituras são suficientes para o animal. "Isso porque a principal vacina, que é a V10, não é oferecida gratuitamente pelas prefeituras. Essa vacina previne o animal de 10 doenças, sendo uma delas a temida e fatal cinomose. E apenas veterinários devem aplicar as vacinas".

Deixe de preconceito, muitos animais não são escolhidos por conta da cor da pelagem Crédito: Freepik

Também é preciso paciência. Os animais, apesar de adaptáveis, precisam de alguns dias para entender a rotina e o contexto em que estão inseridos. "Se precisar de ajuda nesse processo, procure um adestrador", diz Huandra.