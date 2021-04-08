5 plantas que você deve manter longe dos pets

É comum que os animais, brinquem com a terra do jardim, mordam e até mesmo se alimentem das folhas que estão ao seu alcance pela casa. Crédito: shutterstock

Em muitas residências os moradores têm o costume de usar plantas e flores para deixar a casa mais alegre, colorida e aconchegante. Entretanto, algumas espécies utilizadas podem parecer inofensivas, porém apresentam grandes perigos para alguns habitantes da casa: os pets. É comum que os animais brinquem com a terra do jardim, mordam e até mesmo se alimentem das folhas que estão ao seu alcance pela casa. Por isso, a comentarista Tatiana Sacchi, do Clube Pet CBN, explica quais espécies podem ser tóxicas para os bichos.

Segundo Tatiana Sacchi, existem uma infinidade de plantas que podem ser tóxicas para o seu pet e cada uma tem um sintoma e forma de contaminar o animal. "Como resultado de uma ingestão não desejada, o bicho pode ter desde uma simples infecção de pele, até problemas respiratórios, cardíacos e intoxicação que podem levar à morte", alerta a especialista.

A especialista também alerta que caso o dono perceba que o animal está com um comportamento diferente do habitual e saliva excessiva, deve-se lavar lavar a boca do animal com água corrente para retirar qualquer resquício da planta e ser levado ao veterinário para verificar a ocorrência e iniciar o tratamento mais rápido possível. "Com o tratamento adequado no tempo certo a gente consegue evitar que algo mais grave ocorra", destaca.

CONFIRA A LISTA DE PLANTAS TÓXICAS PARA OS ANIMAIS:

Espirradeira A bela planta utilizada para enfeitar jardins e praças, entretanto possui folhas como sementes altamente toxicas para os bichos. A sua ingestão pode causar vômito, diarreia, falta de coordenação motora, convulsões e coma nos pet's. A planta possui um menor grau de toxidade para o animal. A sua ingestão pode causar salivação excessiva, irritação na pele e dificuldade de respiração do bicho. O lírio pode chamar a atenção do animal pelo seu cheiro intenso. Entretanto , a sua ingestão pode gerar pele avermelhada, dificuldade de engolir, falência renal, problemas respiratórios e até mesmo alucinações nos animais. A torta de mamona é geralmente utilizada como um grande adubo para a terra, entretanto, ela também merece atenção. Por ser um substrato tóxico faz mal aos cães, é comumente misturada à farinha de ossos, mas pode gerar náuseas, vômitos e contração muscular. Mesmo sendo uma flor pequena em tamanho, a ingestão dela pelo animal pode causar fortes gastrites, nervosismo, vômitos, diarreias, queda na circulação e respiração.